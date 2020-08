Openbaar Ministerie brengt lekken door advocaten in verband met liquidatie

Connect on Linked in

Een groep advocaten is dit weekend in media neergezet als ‘boodschappenjongen’ en ‘doorgeefluik’ van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het Marengo-proces, en verdacht van vele moorden. Dinsdag ging het Openbaar Ministerie nog verder: door het lekken van informatie door advocaten is in 2015 spyshop-medewerker Ronald Bakker vermoord. Advocaten spraken van ‘oorlog’ en van ‘persoonlijke aanvallen’ door het OM.

Door Wim van de Pol

Op 15 juli 2015 nam de politie in Nieuwegein een grote voorraad wapens in beslag en arresteerde een grote groep verdachten, in het 26Koper-onderzoek. Die groep is inmiddels door het gerechtshof veroordeeld tot lange celstraffen. Informatie uit dat onderzoek ging die zomer via advocaten naar de groep van Taghi, concludeert het Openbaar Ministerie. Taghi en zijn medeverdachten die terechtstaan voor de Marengo-moorden kwamen in dat 26Koper-onderzoek niet voor.

Het Openbaar Ministerie zei op de zitting dat het nodig was uitgebreid in te gaan op de bevindingen over de activiteiten van de advocaten in het 26Koper-onderzoek omdat mede uit de verklaringen van kroongetuige Nabil B. zou blijken dat de 26Koper-verdachten voor Taghi liquidaties voorbereidden. Kroongetuige Nabil B. heeft gesuggereerd dat zij de 26Koper-groep aanstuurden. B. vertelde ook dat Taghi via advocaten van 26Koper-verdachten dossiers had gekregen. Maar B. wist over de 26Koper-connectie met Taghi geen harde feiten aan te dragen.

Erg ver

Volgens het Openbaar Ministerie heeft nader onderzoek naar pgp-chats nu aangetoond dat de 26Koper-verdachten inderdaad voor Taghi werkten, en ook dat bepaalde advocaten informatie aan zijn groep doorgaven. De officieren van justitie gingen op de zitting in de beveiligde rechtbank op Schiphol erg ver.

Ze suggereerden dat in 2015 Spyshop-directeur Ronald Bakker is vermoord doordat advocaten informatie uit het 26Koper-dossier doorgaven aan personen uit de groep van Taghi.

De pgp-gesprekken van Taghi van 22 augustus 2015 aan Mario R. bevestigen het vermoeden dat informatie uit het 26Koper dossier de directe aanleiding is geweest om Ronald Bakker te vermoorden.

In beperkingen

Het verwijt dat het Openbaar Ministerie aandraagt is in principe rijp voor het tuchtrecht, omdat door advocaten informatie uit het 26Koper-dossier aan derden zou zijn doorgegeven terwijl de verdachten “in beperkingen” zaten, wat betekent dat de rechter vindt dat in het belang van het onderzoek procesdeelnemers geen informatie uit een onderzoek naar buiten mogen brengen.

Op de zitting citeerde de officier van justitie uitgebreid uit gekraakte pgp-berichten die dat aan zouden moeten aantonen. Een man (S.) die is veroordeeld in een onderzoek naar drugssmokkel door Urker vissersschepen (met Nouafal “Noffel” F.) en client was van het kantoor van Ficq Advocaten zou bij dit kantoor informatie voor de Taghi groep (i.c. Mario R.) hebben verzameld:

Uit de berichten van S. aan Mario R. blijkt dat met de advocaten waarmee Sultan in contact staat (dat zijn Van Kleef, Meijering en Flokstra) is afgesproken dat zij zullen opletten of bepaalde namen voorkomen in het onderzoek, en dat S. bericht krijgt als dat het geval is.

De suggestie van het Openbaar Ministerie is niet alleen dat deze advocaten, en ook twee andere advocaten, betrokken waren bij de moord op Ronald Bakker. Maar ook dat ze optraden en als het ware in dienst stonden van de organisatie van Ridouan Taghi, die in het Marengo-proces beschuldigd wordt van meer dan zes moorden. Het Openbaar Ministerie heeft het proces-verbaal over de vermeende rol van de advocaten naar de deken van de Orde van advocaten in Utrecht en Amsterdam gestuurd.

Advocaat Christian Flokstra vindt die actie ‘een lachertje’.

Beschadigd

Volgens Flokstra was het toesturen aan de rechtbank van de vergaande conclusies van de recherche over een verzameling pgp-berichten een ‘absoluut dieptepunt’ in het handelen van het Openbaar Ministerie, de beweringen ter zitting gingen volgens hem ‘nog dieper’. Het had met de waarheidsvinding over de moorden in Marengo volgens hem niets meer te maken. Flokstra:

De verdediging moest beschadigd worden. Is dit waarheidsvinding anno 2020? Alle terughoudendheid die hoort bij het beoordelen van dit soort pgp-berichten is overboord gegooid. Waarheidsvinding had kunnen gebeuren met horen van getuigen, zoals Mario R., of het navraag doen bij betrokken advocaten.

Boos opzet

Volgens Flokstra ontbraken ‘zuivere motieven’ bij de officieren van justitie door de conclusies over de rol van de advocaten ‘rauwelijks’ als waarheid in het dossier te voegen. Zorgvuldig onderzoek door het Openbaar Ministerie zoals het horen van getuigen, of het navraag doen bij de betrokken advocaten, had kunnen leiden tot een verzoek tot nader onderzoek bij deken of zelfs een klacht. Dat is niet gebeurd. Flokstra: ‘Voor echte misstanden staat ook de mogelijkheid van strafrechtelijk onderzoek open.’ Ook dat is niet gebeurd. Volgens hem is de officieren uitsluitend te doen om het beschadigen van advocaten. Flokstra: ‘Er was sprake van boos opzet. Op deze manier is het OM in deze trial by media aanklager rechter en beul.’

Volgens Flokstra kunnen advocaten ook als hun client in beperkingen zit informatie delen met derden die in relatie staan tot cliënten als de cliënt dat wil. Hij reageerde inhoudelijk niet verder op de beschuldigingen van het OM. Hij zei in het algemeen dat het ging om ‘informatie-uitwisseling waar helemaal niets mis mee is.’ De advocaten Flokstra en Meijering vroegen de rechtbank om uitstel tot 27 augustus om goed op de aantijgingen te kunnen reageren.

De komende dagen komen de advocaten van alle 17 verdachten in het Marengo-proces aan het woord. De inhoudelijke behandeling in het proces kan waarschijnlijk pas medio 2021 beginnen.