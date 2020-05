Advocaten uit protest niet bij zittingen Marengo-proces

Connect on Linked in

Vijf advocaten van Ficq & Partners weigeren volgende week naar een zitting van de Amsterdamse rechtbank te komen in het Marengo-proces rond Ridouan Taghi en Saïd Razzouki. Dat hebben ze in een brief aan de rechtbank laten weten. De advocaten vinden dat ze hun werk niet goed kunnen doen. In de brief zeggen ze dat het tijd wordt ‘dat ondanks de coronabeperkingen de verdedigingsrechten serieus worden genomen’.

Maximaal een uur

De rechtbank heeft vanwege de coronacrisis beperkingen opgelegd. Zo mogen de verdachten niet fysiek aanwezig zijn bij de tussentijdse zitting in de zaak op 18 en 19 mei en mogen ze alleen tijdens de behandeling van hun eigen zaak inbellen via een videoverbinding. Daarvoor krijgen ze van de gevangenissen maximaal een uur de tijd. Volgens de advocaten is door deze maatregelen geen vertrouwelijk overleg mogelijk tussen advocaat en cliënt en daardoor kan er geen sprake zijn van een eerlijk proces.

In de wet staat dat verdachten altijd bij hun eigen zaak aanwezig mogen zijn als zij dat willen. Ridouan Taghi heeft de rechtbank al laten weten geen gebruik te maken van de videoverbinding, aldus zijn advocaat Inez Weski.

Pleitnota’s

Ook mogen de advocaten niet op de gebruikelijke manier pleiten. De rechtbank wil ruim van tevoren de pleitnota’s ontvangen en zal deze dan kort samenvatten op de zitting. Advocaat Bénédicte Ficq: ‘Ik wil niet dat de rechtbank bepaalt wat de hoofdpunten zijn uit mijn pleidooi. Dat bepaal ik lekker zelf. Ik wil zelf aan het woord zijn. Ik wil dat de pers dat kan volgen. Ik wil dat de pers naar buiten brengt wat zij belangrijk vinden en niet wat de rechtbank belangrijk vindt.’

Eris-proces

De vijf advocaten zeggen dat de maatregelen zonder overleg met hun kantoor zijn genomen en dat dit in strijd met de wet is. De raadslieden kunnen ook de zittingen van medeverdachten veelal niet volgen, ook niet via een livestream. Opvallend is dat deze vergaande coronamaatregelen (zoals ook het vervoer van verdachten naar de rechtbank) in het beruchte Eris-proces niet gelden.

In dit andere grote strafproces staat een groep verdachten terecht die ook in opdracht van Taghi liquidaties zou hebben gepleegd. De rechtbank Midden-Nederland heeft dat proces heel anders georganiseerd. De verdachten konden daar bijvoorbeeld wel fysiek aanwezig zijn.

‘Zinloos’

In een brief aan de rechtbank schrijven de vijf advocaten van Ficq & Partners dat ze door de coronarestricties van de Amsterdamse rechtbank niet zullen verschijnen in de rechtszaal: ‘Wij achten het zinloos om op deze zittingen namens de cliënten op te treden’, staat in de brief.

In de zaak Marengo staan zeventien verdachten terecht voor verschillende moorden en pogingen tot moord.