Advocaat: ‘kroongetuige is een freestyle vakkenvuller’

De advocaten van de verdachten in het Eris-proces tegen de van meerdere moorden verdachte personen rond Caloh Wagoh MC vinden dat hun cliënten uit voorlopige hechtenis moeten, vooral omdat er nog geen begin is gemaakt met het horen van de belangrijke kroongetuige (en ex-lid) Tony de G.. Woensdag en volgende week vrijdag zijn er inleidende zittingen in de zaak.

Door Wim van de Pol

Sommige verdachten in het proces zitten al meer dan twee jaar vast. Tegen Delano R. en de in Spanje aangehouden Jermaine B. (37, foto) ligt er een verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie, en over al dan niet uitgevoerde en voltooide opdrachten voor negen liquidaties.

Kroongetuige De G. zegt zelf aan de moord op Jaïr Wessels (in 2017) te hebben deelgenomen. Hij weet niet over alle zaken uit eigen wetenschap te verklaren, of maar heel weinig. De advocaten vinden verhoor van De G. urgent om de verklaringen van De G. te kunnen laten wegen door de rechtbank. Advocaat Inez Weski (van Jermaine B.) heeft groter twijfels over de ware kennis van De G. die ze ‘een freestyle vakkenvuller’ noemde. Volgens haar vulde hij gaten in zijn relaas met kennis die hij kreeg aangereikt van verbalisanten.

Duim

Een ander cruciale deel in het bewijs vormen gekraakte pgp-berichten, waarin moorden besproken worden. De advocaten zeggen dat niet bewezen kan worden dat hun cliënten schuilgaan achter de bijnamen die worden gebruikt. Voor Delano R. ligt dat iets anders omdat op zijn computers foto’s zijn gevonden van pgp-gesprekken waaraan hij deel lijkt te nemen, waardoor zijn deelname en bijnaam volgens justitie vaststaat. R. zelf ontkent overigens die foto’s te hebben gemaakt, en dat een soms zichtbare duim de zijne is.

Advocaat Inez Weski van Jermaine B. (die als The Wizzard in de berichten zou optreden en volgens justitie berichten en moordopdracten van van Ridouan Taghi zou doorzetten) maakt er een punt van dat de door de recherche van servers opgediepte pgp-berichten niet te koppelen zijn aan gevonden telefoons. Bovendien rouleerden dergelijke telefoons volgens haar tussen verschillende mensen. Weski wil in staat worden gesteld de betrouwbaarheid van de in het dossier gevoegde selectie van chatberichten te toetsen.

Boris

De politie identificeerde The Wizzard op basis van informatie die wordt uitgewisseld in pgp-chats, bijvoorbeeld dat hij op dat moment 34 jaar was, Boris genoemd zou worden en in Amsterdam gerekend zou worden tot bepaalde grote Surinaamse families. ‘Dat kan nog steeds een ieder zijn’, zei Weski, die bovendien vaststelde dat kroongetuige De G. Jermaine B. noch The Wizzard kende, en dat er ook geen forensisch bewijs of belastende verklaringen tergen hem zijn.

De voorlopige hechtenis van Jermaine B. is in deze liquidatiezaak in december geschorst. Hij zit nu nog een oude straf uit. Weski wil dat de voorlopige hechtenis van B. wordt opgeheven als die straf is uitgezeten. In Spanje loopt er overigens nog een onderzoek naar een liquidatie in Marbella waar B. en andere Nederlanders verdachte zijn.

Volgende week vrijdag is er opnieuw een pro forma-zitting in de zaak, waar de tweede groep verdachten aan bod komt. Daarna besluit de rechtbank tegelijk over alle onderzoekswensen.

