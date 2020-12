Advocatenkantoor in Utrecht beschoten

Connect on Linked in

Het advocatenkantoor van raadsmannen Louis de Leon en Yassine Bouchikhi in Utrecht is maandagmiddag beschoten. De politie doet al de hele dag onderzoek bij het pand aan de Malielaan. Beide advocaten zijn betrokken bij omvangrijke strafzaken inzake liquidaties.

De politie kreeg rond 13.15 melding van een “verdachte situatie”, maar zegt vanwege het onderzoek verder geen mededelingen te kunnen doen. Bij het kantoor waren agenten met kogelwerende vesten aanwezig. In het raam van het kantoorpand zitten drie kogelgaten.

Yassine Bouchikhi staat als advocaat een cliënt bij in het liquidatieproces Marengo rond Ridouan Taghi. Louis de Leon is advocaat van een verdachte in het proces 26Douglasville rond de “martelcontainers” in Wouwse Plantage. In het verleden stond hij onder meer Klaas Otto van motorclub No Surrender bij.

De politie is bezig met een groot onderzoek waarbij ook forensisch experts zijn ingezet. De advocaten hebben nog niet gereageerd.

In augustus dit jaar werd ook al het kantoor van advocaat Jan-Hein Kuipers in Amsterdam beschoten.