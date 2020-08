Kantoor advocaat Jan-Hein Kuijpers in Amsterdam beschoten

Connect on Linked in

Het kantoor van Kuijpers & Nillesen Advocaten in de Falckstraat in Amsterdam is vrijdagochtend beschoten. In een raam naast de voordeur is zeker één kogelinslag te zien. Een deel van de straat is afgezet en de recherche doet uitgebreid onderzoek.

De politie kreeg vrijdagochtend melding dat het betreffende kantoorpand mogelijk beschoten zou zijn. Dat werd ter plaatse inderdaad vastgesteld. Op de plaats delict wordt uitgebreid onderzoek gedaan. Bij het kantoor van Kuijpers & Nillesen Advocaten werkt ondermeer Jan-Hein Kuijpers. Het advocatenkantoor heeft zelf nog niet gereageerd.

Kuijpers (51) staat een gevarieerd gezelschap cliënten bij, zoals Martien R. uit Oss, de tot levenslang veroordeelde Amsterdammer en Mocromaffia-kopstuk Hicham M., de onlangs opgepakte cocaïnehandelaar Roger “Piet Costa” P. en Ahmet G., die in maart 2019 een liquidatiepoging overleefde in Amstelveen.

Ook heeft Kuijpers meerdere belangrijke Amsterdamse cliënten uit de ‘Hollandse netwerken’, zoals Danny K. en Peter R., die in 2015 een liquidatiepoging in Diemen overleefde. In het verleden was Kuipers daarnaast een poos de advocaat van Willem Holleeder, maar niet in de liquidatiezaak waarin hij tot levenslang is veroordeeld.

De politie weet nog niet in welke hoek de beschieting gezocht moet worden en is op zoek naar getuigen.