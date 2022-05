‘Afgelopen twee jaar werden 239 politiemensen ontslagen’

De afgelopen twee jaar zijn 239 agenten door de politie ontslagen omdat ze integriteitsregels hadden overtreden, door bijvoorbeeld politie-informatie aan criminelen te verkopen of disproportioneel geweld te gebruiken. RTL Nieuws maakte die inventarisatie op basis van stukken verlegen door een beroep op de Wet Openbaarheid van bestuur.

Limburg

119 agenten kregen onherroepelijk ontslag, 117 een voorwaardelijk ontslag en daarmee een tweede kans. Drie agenten werden op eigen verzoek ontslagen. Naar verhouding zijn de meeste agenten ontslagen in Limburg: twintig agenten op een bezetting van zo’n 3000. Dat is ongeveer twee keer zoveel als bij de eenheden van Den Haag en Oost-Nederland. Onlangs werd een medewerker van de politie in Limburg ontslagen omdat hij op verzoek van een bekende en tegen een gift een proces-verbaal uit het politiesysteem had gewist. De man had verder ongewenste contacten met criminelen en was actief in een WhatsAppgroep waarin volgens de politie racistische en kwetsende taal werd gebruik. Een aantal van hen werd ook voor de rechter gebracht. Tegen een hoofdagent uit Gorinchem is deze week 20 maanden cel geeist voor lekken van informatie.

Beroepscode

Vijftig agenten kregen een ontslag vanwege gebruik en misbruik van drugs. Eén agent kreeg voorwaardelijk ontslag voor het gebruiken van lachgas. Twintig agenten gingen eruit vanwege rijden onder invloed. Een van hen werd zelfs gesnapt toen hij onderweg was naar het werk.

Agenten moeten zich niet alleen aan de wet houden, er geld ook een interne beroepscode bij de politie.

In heel Nederland werken in totaal ongeveer 40.000 politiemensen. De ontslagen 239 agenten maken daarvan ruwweg 0,5% uit.