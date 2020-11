Agent schoot tijdens ingreep bij woningoverval

Connect on Linked in

Bij het optreden tijdens de woningoverval in de Rotterdamse wijk Vreewijk, afgelopen zaterdag, heeft een agent zich zo bedreigd gevoeld dat hij heeft geschoten en een verdachte heeft geraakt. Twee gewapende overvallers vielen zaterdagavond iets voor 18.00 een woning aan de Meiland in Rotterdam-Zuid binnen. Er bleken veel mensen en in totaal vier vuurwapens in de woning te zijn.

Bewoonster

De bewoonster werd door de overvallers bedreigd met een vuurwapen. Eén van de aanwezigen belde iets na 18.00 de politie over de woningoverval. De politie kwam met verschillende eenheden ter plaatse. Op dat moment waren er nog verschillende mensen in de woning aanwezig.

Volgens de politie was er een zeer dreigende situatie en achtte een agent zich daarom genoodzaakt om met zijn vuurwapen op een van de twee overvallers schieten.

Er raakte nog een andere aanwezige gewond. Beide gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht en buiten levensgevaar. De twee liggen nog wel in een ziekenhuis.

13 verdachten

De politie hield in totaal dertien verdachten aan, onder hen zijn ook de twee vermoedelijke overvallers. Er zitten dinsdag nog vier verdachten vast. Acht verdachten zijn heengezonden in afwachting van het verdere onderzoek. Eén persoon die ook was aangehouden bleek na onderzoek niets met de zaak te maken te hebben.

Tijdens het onderzoek na de aanhoudingen zijn vier vuurwapens aangetroffen en in beslag genomen. Wat er precies allemaal is gebeurd is nog in onderzoek.