Twee gewonden en dertien arrestaties na woningoverval Rotterdam

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie heeft zaterdagavond dertien verdachten aangehouden na een gewapende woningoverval aan de Meiland in Rotterdam. Twee verdachten raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Door de dreigende situatie zag een agent zich genoodzaakt om zijn vuurwapen te gebruiken en raakte daarbij een van de twee gewonden. Beiden zijn buiten levensgevaar.

Twee gewapende overvallers drongen zaterdagavond rond 18.00 een woning aan de Meiland in de Rotterdamse wijk Vreewijk binnen. De bewoonster werd bedreigd met een vuurwapen. Toen de politie met meerdere eenheden ter plaatse kwam, waren op dat moment meerdere mensen in de woning aanwezig.

Ook speciale diensten en een politiehelikopter zijn ingezet. Dat resulteerde uiteindelijk in dertien arrestaties. In de woning werd de situatie volgens de politie zo dreigend dat een agent zich genoodzaakt voelde om zijn vuurwapen te gebruiken. Daarbij werd een van de verdachten geraakt. De rijksrecherche zal hier, zoals gebruikelijk, onderzoek naar doen.

De twee gewonde verdachten zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Op straat is er een vuurwapen gevonden en veilig gesteld. De politie is zondag bezig met een onderzoek in de woning. Wie precies welke rol vervulde, maakt deel uit van het onderzoek.

Eerder werd gesproken over drie in plaats van twee overvallers en elf in plaats van dertien arrestaties.