Albanees veroordeeld voor aansturen cocaïnewasserijen

De rechtbank in Den Haag heeft een 32-jarige Albanese man tot acht jaar cel veroordeeld omdat hij twee laboratoria voor cocaïneproductie heeft geëxploiteerd en aangestuurd. Begin dit jaar kregen vier anderen celstraffen omdat ze hadden gewerkt in de drugslabs, in de Frederikstraat en de Laan van Meerdervoort in Den Haag.

(beeld uit archief)

De labs werden in 2018 door de politie ontmanteld. De Albanees liet het werk aan anderen over maar werd door de politie toch regelmatig in de drugslabs gezien. Ook zat er een vingerafdruk op een magnetron waarin cocaïne werd gedroogd.

De man zei dat hij alleen voor de gezelligheid wel eens in de labs langsging.

Een 40-jarige halfbroer van de verdachte is vrijgesproken. Justitie probeerde te bewijzen dat deze man aanwezig was toen één van de labs in 2018 bij toeval door een wijkagent werd ontdekt. De man ontkent in Den Haag geweest te zijn. De rechtbank ziet geen sluitend bewijs hiervoor.