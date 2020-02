Lagere straffen dan geëist voor cocaïnewasserijen

Connect on Linked in

Van de rechtbank in Den Haag heeft een groep van zes voornamelijk Albanese verdachten lagere straffen gekregen dan geëist in een zaak over cocaïnewasserijen: in een woning in Haagse Frederikstraat en in een pand aan de Laan van Meerdervoort.

In een van de panden werd in 2018 ook 60 kilo cocaïne gevonden en in een ander pand nog 200.000 euro cash. Een 48-jarige Albanese man kreeg zes jaar terwijl het OM acht jaar had geëist. Zijn concrete betrokkenheid bij een van de panden is volgens de rechtbank niet bewezen. Een 42-jarige Nederlander kreeg een celstraf van vier jaar terwijl zes jaar was geëist. Het OM verdacht hem van het regelen van panden en betalingen, maar volgens de rechtbank zijn niet alle beschuldigingen bewezen.