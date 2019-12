Aldijr M. voor rechtbank wegens liquidatie Gino Oliveira

Print This Post

Op dinsdag 24 december vindt in de rechtbank in Rotterdam een regiezitting plaats tegen Aldijr M. (22), die wordt verdacht van de moord op Gino Oliveira (25) op 3 juli in Rotterdam. M. werd begin september opgepakt door de Italiaanse politie en vervolgens uitgeleverd naar Nederland.

De Kaapverdiaanse Gino Oliveira zat op 3 juli op de achterbank van een Fiat Punto aan de Westkousdijk in Rotterdam-Delfshaven als meerdere kogels hem treffen hem in zijn gezicht en nek. De bestuurder rijdt met de zwaargewonde Oliveira naar het ziekenhuis, waar het slachtoffer drie dagen later overlijdt aan zijn verwondingen.

Gevlucht naar buitenland

Na uitvoerig politieonderzoek kwam Aldijr M. (22) in beeld als verdachte van de liquidatie. De politie maakte zijn naam en foto openbaar. Oliveira was naar verluidt betrokken bij een ripdeal en moest daarvoor boeten. Internationaal recherchewerk wees uit dat Aldijr M. na de liquidatie naar Frankrijk en vervolgens Italië vluchtte. Daar pakte de politie hem begin september op.

Zelf beschoten

Volgens de politie zou M. twee dagen voor de moord op Gino Oliveira zelf zijn beschoten op het Henegouwerplein in Rotterdam. Daar werd toen alleen een kogelhuls gevonden. De politie onderzoekt of de twee schietpartijen met elkaar verband houden. Mogelijk komt het OM daar tijdens de regiezitting op terug.

Op 20 september werd Aldijr M. voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam. De inhoudelijke behandeling van de zaak zal in 2020 plaatsvinden.