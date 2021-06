Alfa: één van de elf verdachten heeft een advocaat

Connect on Linked in

Voor de rechtbank in Den Bosch gaat de behandeling van tien verdachten uit de kring van Martien R. uit Oss door, in afwezigheid van advocaten en verdachten. Inmiddels heeft één verdachte, Frank L., wel een nieuwe advocaat, maar deze moet zich nog helemaal inlezen in het dossier. Zijn zaak wordt afgsplitst en later behandeld. L. zit nu ruim 560 dagen vast.

Goudhaantje

Advocaat Yehudi Moszkowicz vroeg daarom om schorsing van de voorlopige hechtenis van deze verdachte. Dat heeft de rechtbank afgewezen. De overige advocaten en verdachten van drugs- en wapenhandel wonen uit protest de zitting niet meer bij omdat ze het proces niet eerlijk vinden.

Frank L. (alias “Goudhaantje”) is in het onderzoek door justitie in verband gebracht met handel in vuurwapens gevonden. De criminele organisatie zat vol in de vuurwapenhandel, zo concludeert het OM op basis van het dossier.

Aanvalswapens

Net als in veel andere onderzoeken speelt ook in het bewijs dat het OM aandraagt ‘De Schuur’ op het kamp in Oss een belangrijke rol. Op names van microfoons en camera’s van de politie spreken de verdachten vaak in alle openheid spraken over het gebruik van en de handel in vuurwapens, onderdelen van vuurwapens en munitie.

Op het kamp in Oss, maar ook op andere plekken in de regio werden in november 2019 grote wapenvondsten gedaan, zoals in een ondergrondse ruimte bij het kamp. de officier van justitie: ‘Dat ging om volautomatische vuurwapens zoals machinegeweren, militaire aanvalswapens dus.’ Ook in een verborgen ruimte van een busje werden tijdens Operatie Alfa grote hoeveelheden met (automatische) vuurwapens gevonden, net als magazijnen, patronen en een geluiddemper. Verder zijn ook vuurwapens, onderdelen van vuurwapens en patronen aangetroffen bij individuele verdachten en zijn er meerdere dna-matches van leden van de organisatie gevonden op (onderdelen van) vuurwapens.

Uitgeprobeerd

De officieren van justitie presenteerden maandag een reeks aan gesprekken. In een van de gesprekken tussen verdachten wordt over het testen van wapens gesproken. Martien R. zegt onder meer dat ‘de AK 100% was’. Ook worden de eigenschappen besproken van de vuurwapens UZI, Glock, M16’s, Smith en Wesson, Colt, M14’s. R. zegt ook dat hij 40 kilo speed en 15.000 euro ruilt voor pistolen in Joegoslavië.

Op 31 december 2018 en 1 januari 2019 zijn er meerdere wapens uitgeprobeerd.

Alle berichten over de zaak.