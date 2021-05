Leegloop bij megaproces tegen Martien R.

Connect on Linked in

Nadat hoofdverdachte Martien R. vrijdagochtend al boos de rechtszaal was uitgelopen, verliet dinsdag een stoet aan medeverdachten en hun advocaten de rechtbank in Den Bosch. Ze vinden dat er geen sprake is van een eerlijk proces in de grootste drugszaak ooit in Brabant.

De zes verdachten die dinsdag met hun advocaten de rechtszaal uitliepen sluiten zich aan bij de grieven van Martien R., die zich niet serieus genomen voelt door de rechtbank en bang is dat hij al veroordeeld is. Bij de start van de zitting vrijdag zei R., hoofdverdachte in Operatie Alfa: ‘Ik weiger om aan dit circus deel te nemen. De schijn van partijdigheid zweeft over deze rechtbank. Mijn gevoel is dat deze rechtbank de strafeis al in het hoofd heeft zitten. U bent al over de streep en dat hoort niet.’

Jerry Springer

Volgens het AD bezigden de medeverdachten dinsdag soortgelijke woorden. Ze spraken van een “schijnproces” en een “Jerry Springer-show”. ‘De rechtbank volgt het Openbaar Ministerie bij alles wat het wil en stelt. Het vonnis ligt volgens mijn cliënt al klaar’ aldus de advocaat van Anton R., de zoon van de hoofdverdachte.

Driekus N.

In totaal staan in de zaak vijftien verdachten terecht. De verwachting is dat – buiten het zevental dat nu is weggelopen – nog veel meer verdachten niet op komen dagen. Het AD verwacht dat alleen Driekus en Martien N. en hun advocaten het proces zullen bijwonen.

Betreuren

De voorzitter van de rechtbank vroeg de verdachten dinsdagochtend nadrukkelijk of ze snapten wat de consequenties zijn van hun besluit. Hij zei de beslissing te betreuren. ‘Als de verdachten en hun raadslieden dat willen, mogen ze alsnog komen.’