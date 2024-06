Almeerder (19) zwaargewond na schietpartij in A’dam-Zuidoost

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op een parkeerplaats op de Egoli in Amsterdam-Zuidoost is zaterdagnacht een 19-jarige man uit Almere zwaargewond geraakt. Volgens getuigen zou er zeven keer zijn geschoten, waarna het slachtoffer een buurthuis in is gegaan waar een feest aan de gang was.

(Beeld: Mizzle Media)

Rond 01.25 kwam er een melding binnen dat er geschoten zou zijn op de Egoli. Ter plaatse troffen agenten in een buurthuis een man met meerdere schotwonden aan. Het slachtoffer bleek buiten op een parkeerplaats bij het buurthuis te zijn neergeschoten, waarna een omstander hem naar binnen had gebracht. Nadat ter plaatse de eerste medische hulp werd verricht, werd de man met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

Niet spraakzaam

‘Wat er zich precies op de parkeerplaats heeft afgespeeld en wat er mogelijk aan het schietincident vooraf is gegaan, staat nog niet vast’, meldt de politie. ‘Alhoewel er een behoorlijk aantal mensen aanwezig was gedurende het incident, kon of wilde ter plaatse maar weinigen vertellen wat er gebeurd zou zijn.’

Er is nog niemand aangehouden.

Kapot achterraam

Het parkeerterrein is afgesloten voor onderzoek. Een van de geparkeerde auto’s had een kapot achterraam, vermoedelijk door een kogel. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart, waarbij onder meer een drone is ingezet om vanuit de lucht te kijken.

Eerdere schietpartij

Het is de tweede schietpartij in Amsterdam-Zuidoost binnen enkele dagen tijd. Donderdagavond vielen er twee gewonden bij een schietpartij bij station Bijlmer Arena. Dat gebeurde voor aanvang van de FunX Awards in de AFAS Live. Bij de schietpartij zouden naar verluidt twee leden van drillrapgroep 73 De Pijp uit Amsterdam-Zuid gewond zijn geraakt.