‘Twee leden rapgroep 73 De Pijp gewond bij schietpartij station Bijlmer Arena’

Bij een schietpartij voor station Amsterdam Bijlmer Arena zijn donderdagavond rond 23.10 twee mannen gewond geraakt. Beide slachtoffers zijn uitvoerig op de straat behandeld, waarna ze met spoed naar het ziekenhuis zijn vervoerd voor verdere behandeling. Ooggetuigen melden aan Crimesite dat de twee slachtoffers lid zijn van drillrapgroep 73 De Pijp uit Amsterdam-Zuid.

Door Roel Janssen / Beeld: Mizzle Media

De schietpartij vond plaats aan de Hoekenrode tussen station Amsterdam Bijlmer Arena en de bioscoop. Verschillende hulpdiensten, waaronder meerdere ambulances en een traumateam, kwamen met spoed ter plaatse om hulp te bieden.

Het gebied tussen het station en de bioscoop werd afgezet en medewerkers van de Forensische Opsporing hebben ter plaatse onderzoek verricht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

FunX Awards

Volgens ooggetuigen ontstond er een ruzie tussen drie leden van rapgroep 73 De Pijp en een groep mannen bij de ingang, voorafgaand aan de FunX Awards in de AFAS Live. Daarbij zou zijn voorgedrongen in een rij bij de ingang. Nadat het opstootje leek te zijn gesust, laaide deze weer op toen een van de mannen met een vuurwapen begon te zwaaien.

Meerdere kogels

Na wat geschreeuw zou deze man zijn vuurwapen door hebben geladen en meerdere keren geschoten hebben. Getuigen melden aan Crimesite dat bij de schietpartij de leden SR en Cizri van drillrapgroep 73 De Pijp gewond zijn geraakt. Cizri zou één keer in zijn bovenbeen zijn getroffen. SR zou vier keer zijn geraakt, waarvan drie keer in zijn been en één keer in zijn arm. Beide mannen zouden buiten levensgevaar zijn.

Signalement

De politie meldt vrijdag dat een groep van ongeveer tien verdachten na de beschieting op de vlucht sloeg richting het naastgelegen busstation van station Bijlmer Arena. Hierna ontbreekt ieder spoor van hen.

Van de schutter is een signalement verspreid. Volgens de politie gaat het om een donker getinte man, die een zwart met grijze The North Face-jas en een zwarte broek droeg. Hij had zwarte-witte schoenen aan. Een andere verdachte vluchtte op een step. Het gaat om een donker getinte man met een geel shirt en een zwarte broek.

Acht andere verdachten

Zeven verdachten zijn donker getint en in het donker gekleed waarvan één in een korte broek. Een andere verdachte die mogelijk op de uitkijk stond, droeg een grijs joggingpak.

Veroordelingen

Verschillende leden van drillrapgroep 73 De Pijp kwamen de afgelopen jaren in aanraking met politie en justitie voor zware delicten. Meerdere leden kregen jarenlange celstraffen voor een dodelijke steekpartij in Scheveningen en een dodelijk schietincident in Amsterdam-Oost.

