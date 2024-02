‘Als je me niet zegt waar de camerabeelden zijn, maak ik je kinderen af’

Connect on Linked in

Een 19-jarige man uit Zuid-Oost heeft een celstraf gekregen voor een gewelddadige gijzeling in Brabant. Hij liet een spoor van geweld achter tijdens zijn actie, samen met een mededader. Al eerder was hij veroordeeld voor drie aanslagen. Dit meldt Het Parool woensdag.

Gijzeling

Salih A. uit Amsterdam Zuid-Oost heeft van de Bredase rechtbank een jaar jeugddetentie gekregen voor een gewelddadige gijzeling in Brabant. Hij en zijn mededader eisten camerabeelden op, mogelijk vanwege een ander misdrijf in de buurt. Maar daarbij gijzelden ze enkele buschauffeurs, met gebruik van geweld, bericht Het Parool.

Bedreigen

Op 1 augustus 2022 drongen ze binnen in de kantine van Arriva in Bergen op Zoom, met bivakmutsen op, terwijl ze een chauffeur met een pistool bedreigden. Een mannelijk buschauffeur lieten ze een kogel zien, terwijl hij met de dood werd bedreigd. ‘We gaan iedereen kapotschieten.’

Salih A., destijds 17 jaar, dwong ook een vrouwelijk chauffeur op de grond en duwde zijn pistool in haar mond en in haar schaamstreek. Hij goot een beker kokend water over haar rug en schouder. ‘Je zegt me nu waar de camerabeelden zijn, anders maak ik je kinderen en kleinkinderen af’, kreeg ze te horen. De gijzeling duurde een uur.

Bomaanslagen

Kort na de gijzeling in Brabant zat Salih A. volgens de Amsterdamse rechtbank achter de bomaanslagen bij de Harbour Club in Amsterdam Oost, en café Palladium in Amsterdam, en een ontploffing in Schiedam. Hij kreeg voor die zaken in juli al een jaar jeugddetentie plus jeugd-tbs.