Eis: jeugddetentie voor ontploffingen bij Amsterdams café en restaurant

Connect on Linked in

De officier van justitie heeft dinsdag 69 dagen jeugddetentie en 200 uur werkstraf geëist tegen een 16-jarige jongen uit Amsterdam omdat hij explosieven zou hebben laten ontploffen bij café In the City bij het Leidseplein in Amsterdam en de Harbour Club in Amsterdam-Oost. Dat gebeurde afgelopen zomer. In de nacht van 7 op 8 augustus was er ontploffing aan het Kleine-Gartmanplantsoen waardoor de voordeur en het portiek van het café werden verwoest.

Harbour Club

Twee dagen later ging er in de vroege ochtend van 10 augustus 2022 bij de Harbour Club aan de Cruquiusweg een explosief af. Door die ontploffing is schade ontstaan aan de voordeur en ramen van het pand.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de jongen van beide ontploffingen. Op camerabeelden is te zien dat vlak voor de explosie bij de Harbourclub twee jongens aan komen lopen. Een jongen met een grijs vest loopt naar het pand en vlak daarna volgt de explosie. Een getuige die na het horen van een knal buiten is gaan kijken, heeft verklaard een jongen over een hek te hebben zien klimmen. Later vindt de politie in een vuilnisbak aan de andere kant van dat hek onder meer dat grijze vest dat de jongen op de beelden draagt, stelt het OM. Vermoedelijk heeft de jongen toen hij over het hek klom, daarbij gebruikgemaakt van een regenpijp want op die regenpijp zijn bloedsporen en vingerafdrukken van hem aangetroffen.

Dit is niet het enige bewijs. De telefoon van verdachte peilt rond dat tijdstip die betreffende nacht uit bij de club. Gedurende de periode van een half jaar is het de eerste keer dat zijn telefoon op die locatie uitpeilde.

In the City

Het dna van de verdachte jongen is ook na de explosie bij café In the City aangetroffen. Op camerabeelden is te zien dat de verdachten zwarte sokken over hun handen dragen. Een van die sokken, met dna van verdachte, is door de politie vlak na de explosie op de plaats delict aangetroffen. Ook hierbij geldt dat de telefoon van de verdachte rond dat tijdstip in de betreffende nacht in de omgeving van café In the City uitpeilde, terwijl dat gedurende een half jaar eerder niet is gebeurd.

Enkele dagen na de explosie bij In the City was er een paar deuren een ontploffing bij café Palladium.

De uitspraak is op januari.