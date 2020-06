Alsnog veroordelingen voor maffia-broers van bloemenveiling

Connect on Linked in

Twee Italiaanse broers C. die cocaïne smokkelden vanaf de bloemenveiling in Aalsmeer zijn deze week alsnog veroordeeld voor maffialidmaatschap. De twee waren in hoger beroep in hun zaak aanvankelijk vrijgesproken.

Vincenzo en Giuseppe C. werden in 2015 opgepakt, samen met tientallen anderen, in een groot Nederlands-Italiaans politie-onderzoek. De exporteerden al sinds de jaren negentig snijbloemen vanaf de veiling in Aalsmeer. Uit het onderzoek bleek dat de deel uitmaakten van een netwerk van een ‘Ndrangheta-netwerk uit de streek rond Siderno in Calabrië.

Vorig jaar werden de twee in hoger beroep vrijgesproken van de verdenking van maffialidmaatschap. Deze week diende een tweede hoger beroep bij het gerechtshof van Reggio Calabria dat de straffen van 37 van de oorspronkelijk 57 verdachten nogmaals tegen het licht heeft gehouden. Naast vrijspraken en strafreducties waren er ook veroordelingen. De broers krijgen nu 8 en 8,5 jaar cel.