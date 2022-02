Amerikaanse kustwacht maakt feestje van aanlanden drugs (VIDEO)

Connect on Linked in

De Amerikaanse kustwacht heeft de media donderdag in staat gesteld opnames te maken van het aan land brengen van ongeveer 25.000 kilo cocaïne en ruim 7 ton marihuana. De Coast Guard houdt van tijd tot tijd, een dergelijk mediamoment. Het gaat niet om drugs die in één enkele actie in beslag zijn genomen maar om de verzameling van 25 inbeslagnames in enkele maanden in het Caraïbisch gebied en het oostelijk deel van de Stille Oceaan. Het aan land brengen van de drugs gebeurde in Port Everglades in de staat Florida.

Key West

In de Caraïbische Zee en in het oostelijk deel van de Stille Oceaan coördineert de Amerikaanse krijgsmacht vanuit Naval Air Station Key West in Florida een permanente patrouille van lucht- en vooral waterroutes van drugssmokkelaars om transporten van vooral cocaïne naar de Verenigde Staten tegen te gaan. In Key West is de operationele Joint Interagency Taskforse South (JIATFS) gevestigd, dat is een bundel van Amerikaanse diensten zoals de Coast Guard, Drug Enforcement Administration (DEA), en de Marine. De krijgsmacht geeft leiding aan deze Operation Hammer (Martillo) vanuit het hoofdkwartier van het US Southern Command in Doral, Florida. De JIATFS is operationeel commandocentrum en informatiecentrum voor Hammer.

Koninklijke Marine

Nederlandse, Britse en Franse marineschepen en vliegtuigen in de Caraïbische Zee zijn onderdeel van Operation Hammer, net als militairen en opsporingsdiensten uit landen als Colombia en Mexico. Nederland rouleert voortdurend een patrouilleschip van de Koninklijke Marine dat is voorzien van speedboten, een helikopter en bewapende mariniers en leden van de Amerikaanse kustwacht. Ook de Kustwacht Caribisch Gebied op Curaçao, een onderdeel van Defensie, doet mee aan Operation Hammer. Momenteel is Zr. Ms. Holland gestationeerd in de Caraïbische Zee.

Van eind november tot medio december werd door de Holland in verschillende acties 4.735 kilo cocaïne onderschept.

Miami

In beslag genomen drugs, en de gearresteerde opvarenden van scheepjes, worden bijna altijd op zee overgeleverd aan de Amerikaanse kustwacht. Die drugs worden op grote stationschepen van de Coast Guard verzameld en van tijd tot tijd aan land gebracht, vaak in Port Everglades (aan de westzijde van Florida) maar ook wel in het kustwachtcentrum in Miami, zoals in december gebeurde. Ook de drugs van de Holland zijn nu in Port Everglades aan land gebracht. Jaarlijks wordt door de actie van Operation Hammer rond de 100 ton cocaïne uit het water gehaald.

Justitie in Florida vervolgt de gearresteerde koeriers, die straffen van tegen de tien jaar cel kunnen verwachten.

De nu aan land gebrachte drugs zouden in de Verenigde Staten een straatwaarde van ruim een miljard dollar vertegenwoordigen. Zoals vaker in dit soort gevallen gebeurt, stelde de commandant van Coast Guard-schip James dat de drugshandel met deze inbeslagnames ‘een zware slag is toegebracht’.

Operation Hammer loopt al enkele decennia. De wereldwijde export van cocaïne neemt toe.