Marineschip pikt bijna 5 ton cocaïne uit de Caraïbische Zee

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Holland heeft van eind november tot medio december tijdens vijf acties 4.735 kilo cocaïne onderschept in de Caraïbische Zee. Er zijn 17 verdachten aangehouden. Dat heeft het ministerie van Defensie woensdag bekendgemaakt.

1.200 kilo

In de ochtend van donderdag 25 november is een zogenaamde go-fast onderschept. De snelle smokkelboot werd opgepikt door de sensoren aan boord van de Holland in de buurt van een bekende smokkelroute. Het marineschip zette de achtervolging in en lanceerde haar snelle onderscheppingsboten (FRISC’s). Zodra de opvarenden van de go-fast in de gaten kregen dat zij gevolgd werden begonnen zij de pakketten drugs over boord te zetten. De go-fast is met waarschuwingsschoten tot stoppen gedwongen. Aan boord is circa 200 kilo drugs aangetroffen en nog eens 1000 kilo is uit het water gevist. Het totaal aan cocaïne was 1.200 kilo. De vier opvarenden zijn door de Amerikaanse kustwacht aangehouden.

Waarschuwingsschoten

Tijdens een patrouille op 28 november merkte een kustwachtvliegtuig een verdacht vaartuig op. Het vliegtuig gaf de positie door aan de Holland. Onderscheppingsboten en de NH90-helikopter dwongen het vaartuig tot stoppen. Een Amerikaans kustwachtteam heeft 1.855 kilo cocaïne in beslag genomen en drie opvarenden aangehouden.

Op 3 december ontdekte een Amerikaans patrouillevliegtuig een snel varende speedboot. Bij deze onderschepping werden vier verdachten aangehouden en is 1.000 kilo cocaïne in beslag genomen.

Enkele dagen later merkte wederom een patrouillevliegtuig een go-fast smokkelboot op. De NH90-helikopter en FRISC-boten konden de drugsboot onderscheppen nadat Zr.Ms. Holland de go-fast enige tijd had achtervolgd. Het Amerikaanse kustwachtteam aan boord van de FRISC’s trof 570 kilo cocaïne aan en heeft drie verdachten aangehouden.

110 kilo

En maandag 13 december werd net buiten zichtafstand van Zr.Ms. Holland een go-fast ontdekt door een patrouillevliegtuig. Binnen korte tijd werden de boordhelikopter en beide FRISC’s gelanceerd om de go-fast te onderscheppen. Ditmaal weigerde het vaartuig echter te stoppen en na het lossen van waarschuwingsschoten werden de buitenboordmotoren uitgeschakeld vanuit de helikopter. Drie opvarenden zijn aangehouden en 110 kilo cocaïne is in beslag genomen en overhandigd aan de Amerikaanse Kustwacht.

In november en oktober was de Holland ook al betrokken bij cocaïnevangsten.