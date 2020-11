Amersfoort: man in auto dood ‘door geweld’

Connect on Linked in

Een dode man die vrijdagmiddag in een auto op de Stationsstraat in Amersfoort werd gevonden is door geweld om het leven gekomen. Hoe dat is gebeurd wil de politie niet zeggen. De man zat voorover in een groene Saab 900 dichtbij het Amersfoortse centraal station.

De politie kreeg rond 13.30 een melding over een persoon die onwel zou zijn geworden aan de Stationsstraat in Amersfoort. Toen agenten ter plaatse kwamen bleek dat hij was overleden. Ook werd duidelijk dat de man door geweld om het leven is gekomen.

De identiteit van de overleden man wil de politie op dit moment nog niet vrijgeven, waarschijnlijk omdat de familie nog niet is ingelicht.

De politie zegt mensen te zoeken die tussen 13.00 en 14.00 bij het station iets verdachts hebben opgemerkt of de Saab hebben zien rijden.