‘Slachtoffer Arnhemse schietpartij was handelaar uit’ (VIDEO) (UPDATE3)

De mannen die vrijdag zwaargewond raakten bij een schietpartij in Arnhem waren bekenden en hadden mogelijk een conflict. Volgens De Gelderlander is een van de mannen betrokken bij nog twee moordzaken. De man die zwaargewond in zijn zwarte Jeep werd gevonden zou een kunstenaar en handelaar uit het Gelderse Laren zijn. Hij overleed afgelopen nacht.

Amersfoort

Een paar uur nadat de man gevonden was viel om 02.00 een arrestatieteam vlakbij een pand aan de Jansbinnensingel binnen. Daar lag nog een zwaargewonde: de 53-jarige directeur van een incassobureau. De man is overgebracht naar het UMC Radboud in Nijmegen waar hij inmiddels ook zou zijn overleden. De politie houdt er rekening mee dat deze man betrokken is bij twee moordzaken. Een daarvan is een vermoorde man die gistermiddag in Amersfoort in zijn auto gevonden werd. Over de ander is niets bekend.

De directeur van het incassobureau zou Cees J. zijn, van Plan B. De Telegraaf schrijft op basis van twee anonieme bronnen dat hij zou hebben aangekondigd drie mensen om te brengen.

Zelfmoord?

Bronnen zeiden aan De Gelderlander dat een ruzie tussen de mannen in Arnhem is uitgemond in een schietpartij. De man van het incassobureau zou daarbij de man uit Laren hebben beschoten. De directeur van het incassobureau zou zo in de war zijn geweest dat hij probeerde zichzelf van het leven te beroven, wat aanvankelijk niet lukte omdat net arrestatieteam hem zwaargewond aantrof.

De man uit Laren handelde in partijen en goederen, van kerstverlichting tot tuinmeubelen.