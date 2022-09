Amfetamine-verslaafde krijgt 18 jaar voor dodelijke schietpartij

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft de 33-jarige Rico P. uit Huissen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar en verplichting zich onder behandeling te laten stellen na zijn straf. P. schoot vorig jaar augustus van dichtbij de oom van zijn (inmiddels ex-)vriendin dood en raakte ook de stiefvader van zijn vriendin. Na de schietpartij verschanste hij zich op het dak en bedreigde een agent met zijn pistool.

Verhaal halen

Op 14 augustus vorig jaar mishandelde P. zijn vriendin in haar eigen huis in Huissen waardoor zij een vinger brak. De oom en de vader van de vrouw gingen verhaal halen bij de man. P. ontstak in grote woede en begon te schieten. Zijn schoonvader werd geraakt aan zijn hoofd maar niet dodelijk.

Na de schietpartij stond P. met in iedere hand een pistool op het dak. Een agent slaagde er uiteindelijk in hem van het dak af te praten en aan te houden. P. had grote hoeveelheden wapens en munitie in bezit en had een amfetamineverslaving.

Rico P. wilde niet meewerken aan psychisch onderzoek. Toch stelden deskundigen vast dat bij hem sprake is van één of meer psychische stoornissen, die samenhingen met een verslaving aan amfetamine. De rechtbank vind P. daarom verminderd toerekeningsvatbaar.

Amfetaminegebruik

Ander dan geëist door de officier van justitie legt de rechtbank geen tbs op aan P. omdat de precieze achtergrond van die stoornis(-sen) niet duidelijk is en er geen advies mogelijk is over het gevaar voor herhaling.

De rechtbank ziet in ieder geval wel een gevaar in het amfetaminegebruik van de man als hij vrij komt. De rechtbank vindt het vanuit veiligheidsoogpunt niet verantwoord om de man na detentie zonder enig toezicht terug te laten keren in de maatschappij. P. krijgt daarom de zogenoemde gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd. Tegen het einde van de detentie kan de rechtbank dan beslissen of en onder welke voorwaarden behandeling en begeleiding van de man nodig is om herhaling van de feiten te voorkomen.