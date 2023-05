Amsterdam: arrestatie voor explosies Amsterdam

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag in het lopende onderzoek naar twee explosies in de Zeilstraat in Amsterdam-Zuid en man van 35 jaar opgepakt. Het onderzoek richt zich op twee explosies bij een café en een bedrijfspand. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij deze explosies.

22 januari 2023

Op 22 januari 2023 is rond 19.00 een explosief in de deuropening van een café in de Zeilstraat gegooid. Op het moment van de ontploffing waren er twee mensen aanwezig in het pand maar niemand raakte gewond. Er ontstond een brandje dat snel kon worden geblust door de aanwezigen.

24 januari

In de volgende nacht van 24 januari ging omstreeks 00.40 nog een explosief af bij een pand op de Zeilstraat. Dat was bij een centrale toegangsdeur van enkele woningen en een bedrijfspand. Een geparkeerde auto raakte ook beschadigd. Ook toen vielen geen gewonden. Volgens de politie was het bedrijfspand het doelwit. De Explosieven Opruimingsdienst en het Team Explosieven Verkenning deden. Sommige omwonenden werden tijdelijk geëvacueerd.

De politie onderzoekt het verband tussen de twee explosies en heeft nog andere verdachten op het oog.