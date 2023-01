Twee keer ontploffing in twee dagen in Amsterdamse winkelstraat

Connect on Linked in

In Amsterdam-Zuid is voor de tweede keer in twee dagen een explosief afgegaan in de Zeilstraat. In de nacht van maandag op dinsdag was er een ontploffing bij een verhuurbedrijf voor bouwmaterieel. Buurtbewoners vertelden aan AT5 dat er een om 00.40 een explosie te horen was. Er zijn ramen en een portiekdeur gesneuveld maar voorzover bekend geen gewonden gevallen.

De straat werd afgezet en de EOD kwam ter plaatse om te onderzoeken of er nog een tweede explosief bij het pand lag.

In de avond van zondag 22 januari kreeg de politie rond 19.00 een melding van een explosie in de deuropening van café De Rab in de Zeilstraat. Daar was een explosief voorwerk bij de deur naar binnen gegooid terwijl er mensen binnen waren. Ook daar raakte niemand gewond maar er ontstond wel een brandje en schade. Het brandje werd snel door aanwezig personeel geblust. In oktober 2021 is dat pand beschoten door onbekenden

De politie zegt dat er in de straat twee mannen zijn gezien die mogelijk te maken hadden met de ontploffing.