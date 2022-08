Amsterdam-Noord: woning beschoten

Connect on Linked in

In Amsterdam-Noord blijkt in de nacht van zondag op maandag een woning te zijn beschoten. Het is een huis in de straat Mastbos. De schoten werden afgevuurd om 01.50. De politie zegt in het pand meerdere kogelgaten te hebben aangetroffen.

Er waren op het moment van de beschieting wel mensen in de woning aanwezig maar niemand raakte gewond. In de vlakbij gelegen straat Lohuis werd zondag een explosief gevonden.

Over daders is niets bekend, er is geen verdachte aangehouden.

In Amsterdam zijn de laatste weken meerdere beschietingen en ontploffingen geweest. Afgelopen nacht was er een ontploffing bij een bedrijf in het centrum.