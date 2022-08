Explosie en brand in pand in centrum Amsterdam (UPDATE3)

Connect on Linked in

De vorige week gearresteerde verdachte in een onderzoek naar explosies in Amsterdam blijkt een 15-jarige jongen te zijn. In het centrum van Amsterdam was er in de nacht van zondag op maandag opnieuw een explosie, waarna brand is uitgebroken. De explosie was rond 03.00 bij het bedrijf Wash Queen, aan de Vijzelgracht. Aan de voordeur van het pand is grote schade ontstaan. Ook het naastgelegen café en bovenliggende panden raakten beschadigd.

Opgesloten

De politie zegt dat er vermoedelijk een vuurwerkbom is afgegaan die voor de gevel was geplaatst. Na de explosie is één verdachte weggerend. Deze persoon wordt ervan verdacht het explosief bij deze horecagelegenheid tot ontploffing te hebben gebracht, aldus de politie.

De bewoners van de bovengelegen woningen zaten door de brand enige tijd opgesloten en moesten door de brandweer worden bevrijd. Later op de maandagmorgen konden ze weer terugkeren.

In the City

In Amsterdam-Noord werd maandagochtend een woning beschoten en zondagochtend werd daar een explosief onschadelijk gemaakt.

Vrijdag meldde de politie dat er een verdachte is aangehouden in een onderzoek dat loopt naar de samenhang tussen verschillende aanslagen op horecazaken en een woonhuis aan de Emanzana in de Bijlmermeer in Amsterdam. Dat blijkt uh een 15-jarige jongen te zijn. Het Openbaar Ministerie meldt dat de rechter-commissaris hem vandaag voor 14 dagen in bewaring heeft gezet.

Er waren in Amsterdam ook meerdere plofkraken in de afgelopen weken.

Café In the City bij het Leidseplein was in de afgelopen weken doelwit van een explosief net als de Harbour Club in Amsterdam-Oost. Beide etablissementen zijn door de burgemeester tijdelijk gesloten.