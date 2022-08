Onderzoek naar explosief materiaal in Amsterdam

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet zondagmorgen in Amsterdam onderzoek naar de aanwezigheid van explosieven bij een aantal woningen.

foto ter illustratie

Explosief

De EOD doet het onderzoek volgens de politie in verband met het ‘aantreffen van mogelijk explosief materiaal’ op het adres Lohuis in Amsterdam-Noord. Dat laat ze zondagochtend weten. De omgeving is afgezet en enkele woningen zijn uit voorzorg ontruimd, aldus de Amsterdamse politie.

Verdachte

De politie meldt niet om wat voor explosieven het gaat. Deze week startte de politie in Amsterdam wel een onderzoek naar een serie explosies in de stad in de laatste weken bij horecazaken, naar aanleiding waarvan ze vrijdag een verdachte aanhield, die betrokken zou zijn geweest bij meerdere explosies.