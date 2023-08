Amsterdam opgeschrikt door twee explosies (UPDATE)

Connect on Linked in

In de Leidsestraat in het centrum van Amsterdam en in Amsterdam-Nieuw-West zijn woensdagochtend explosies geweest. Die hebben grote schade aangericht, maar er zijn geen gewonden gevallen. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

(beeld Michel van Bergen)

EOD

In de Leidsestraat is rond 04.45 het pand van steak- en pizzazaak Crystal beschadigd. De glazen deuren gingen eraan, maar ook naburige panden liepen schade op. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse gekomen om te assisteren bij het onderzoek. Dat betekent dat de politie denkt dat er mogelijk sprake is geweest van een explosief, en geen ontploffing van zwaar vuurwerk.

In het centrum heeft de politie na aanwijzingen van een omstander twee verdachten aan kunnen houden.

Ramen

Er was ook een ontploffing op de Johan Huizingalaan. De ingang van een bedrijfspand liep schade op en er zijn meerdere ramen gesprongen.

In 2020 is dit pand al eens beschoten door een automatisch vuurwapen. In het pand was toen, net als nu, voetbalschool voetbalschool Indoor Soccer West gevestigd. Het pand werd na de schietpartij enige tijd gesloten door de burgemeester.