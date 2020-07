Sportclub Amsterdam-Slotervaart per direct gesloten vanwege beschieting

Connect on Linked in

De sportclub Cluppi Indoor Soccer aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam-Slotervaart die woensdagnacht rond 02.20 werd beschoten, is vrijdag door burgemeester Femke Halsema gesloten. Donderdag werd ook al loungebar Do Not Disturb in W Hotel Amsterdam per direct voor onbepaalde tijd gesloten.

De gemeente in een verklaring: ‘Door het incident is het woon- en leefklimaat in de omgeving van deze inrichting ernstig aangetast en de openbare orde ernstig verstoord. Gelet op de ernst van dit feit en deze ernstige verstoring van de openbare orde te beëindigen, is de publiek toegankelijke inrichting per direct voor onbepaalde tijd gesloten.’

Donderdag werd ook al bar Do Not Disturb bij het W Hotel aan de Spuistraat door de burgemeester gesloten na een beschieting. Het was de tweede keer binnen 24 uur dat een gebouw in Amsterdam is doorzeefd met kogels.