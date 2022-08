Nieuwe explosies bij horeca die eerder doelwit waren

Connect on Linked in

Voor de tweede keer in een week is er aan het Amsterdamse Leidseplein een explosief afgegaan. Vaker vinden er ontploffingen plaats bij horeca-gelegenheden die in het verleden ook al doelwit waren.

Door Joost van der Wegen

Veilig

De ontploffing op het Leidseplein vond vrijdagnacht plaats, even na 4.00 uur. De politie riep daarna een explosievendeskundige op, om onderzoek te doen en te bekijken of de situatie veilig was.

De knal was vannacht goed te horen in de omgeving, vertelt een buurtbewoner aan stadszender AT5: ‘Er was net weer een explosie bij het Leidseplein. Ik kon het niet zien vanuit mijn huis, maar wel horen. Het klonk precies hetzelfde als een paar dagen terug.’

De buurtbewoner heeft het over een explosie die in de nacht van zondag op maandag al plaatsvond, voor café In the city, waarbij de voordeur en het portiek werden verwoest.

Ander pand

Deze keer lag het explosief alleen verderop, laat een politiewoordvoerder aan AT5 weten. ‘De explosie was buiten, dus het is altijd de vraag of het op een specifiek pand gericht is. Maar het lag ter hoogte van een ander pand dan de horecagelegenheid een paar dagen geleden.’

Door het warme weer waren er rond het tijdstip van de explosie nog flink wat mensen op straat, die er getuige van waren.

Granaat

In maart 2017 legde een man al eens een handgranaat in de deuropening van café In the city. Later werd een 17-jarige jongen uit de Amsterdamse Diamantbuurt hiervan verdacht, een bekende van de politie. Hij zou met een groepje beruchte jongens uit die buurt aan de deur van de kroeg zijn geweigerd.

Afgelopen woensdag was er ook al een nachtelijke ontploffing bij The Harbour Club in Amsterdam-Oost. Daarbij raakten de voordeur en enkele ramen van het pand beschadigd.

Buurtbewoners besloten hierop bezwaar te gaan maken tegen de verlenging van de vestigingsvergunning van de club vanwege het incident. In juli 2021 vond daar eerder al een explosie plaats, gevolgd door een kleine brand.

The Harbour Club-keten heeft al langer te maken met gewelddadige incidenten. Het nog maar net geopende Harbour Club café in het Olympisch Stadion brandde in 2016 af. Vermoedelijk was er sprake van brandstichting.