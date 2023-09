Connect on Linked in

In Amsterdam-Nieuw-West is in de nacht van dinsdag op woensdag een explosie geweest. Dat gebeurde op de Burgemeester de Vlugtlaan in Amsterdam. Het is de tiende explosie in zes nachten tijd in de stad.

(Beeld Mizzle Media)

Doelwit was een kapperszaak, die flinke schade opliep. Er was niemand aanwezig en er vielen geen gewonden.

In het weekend waren er vier ontploffingen in één nacht in de regio Amsterdam.

Er zijn dit jaar in Nederland 358 aanslagen met explosieven geweest.