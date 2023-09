Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie zegt dat er dit jaar al 358 aanslagen met explosieven zijn geweest bij woningen en bedrijfspanden. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Vorig jaar waren over het hele jaar 227 explosies.

Verdubbeling

Meer dan de helft van de ontploffingen vond plaats in Amsterdam en Rotterdam.

Afgelopen weken waren er meerdere aanslagen in Winschoten en Groningen. Die zijn nu in onderzoek bij een Team Grootschalige Opsporing. In Amsterdam en Rotterdam maakte de politie eerder al capaciteit vrij om de golf van aanslagen te bestrijden.

In juli liet de politie al weten dat er dit jaar een verdubbeling van het aantal aanslagen met explosieve stoffen aan zit te komen.

14 jaar

Voor aanslagen met zelfgemaakt vuurwerk, handgranaten of voor beschietingen met vuurwapens worden doorgaans jonge daders ingehuurd. Uit onderzoek in Rotterdam bleek dat een kwart van de daders minderjarig is, soms zelfs 14 jaar oud.

Het lijkt erop dat voor bedreiging en intimidatie door personen in het criminele milieu momenteel meer gebruik wordt gemaakt van zelfgemaakte bommetjes, en minder van plaatsen van niet ontplofte handgranaten, die bijvoorbeeld aan een deurklink worden gehangen.

Wie een aanslag wil laten plegen kan daarvoor een gespecialiseerd groepje inhuren. Zo zijn er ook mensen die zich specialiseren in het zelf in elkaar knutselen van explosieven, en die te koop aanbieden. De grondstoffen halen ze uit illegaal en/of zwaar vuurwerk.