Amsterdam: vier explosies in een half etmaal

In Amsterdam zijn in korte tijd vier ontploffingen geweest in woonwijken: in Amsterdam-Noord, op het Zeeburgereiland, op IJburg, en in de Bijlmer. Kort na de explosie in de Bijlmer is een 20-jarige jongen gearresteerd.

Geen gewonden

Voor zover bekend zijn bij de ontploffingen geen gewonden gevallen. Verschillende woningen zijn beschadigd. Bij geen van de ontploffingen is de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) ter plaatse geweest. Mogelijk zijn door de daders met zwaar vuurwerk zelfgemaakte explosieven gebruikt.

Fatbike

Rond 20.15 kwam bij de politie de eerste melding binnen. Er was een ontploffing bij een portiek aan de Eef Kamerbeekstraat op het Zeeburgereiland. Stadsomroep AT5 meldt dat buurtbewoners twee jonge mannen met bivakmutsen op zagen vluchten op een fatbike.

In Noord was de ontploffing aan het Vijgepeerpad en op IJburg aan de Galjootstraat.

E-buurt

Rond 04.30 werd er op de Egoli in de E-buurt in Amsterdam-Zuidoost een explosie gemeld.

De politie onderzoekt de mogelijke betrokkenheid van de 20-jarige Amsterdammer en ook of er een verband is tussen de vier explosies.

Bij een wooncomplex in de Venserpolder (ook in Amsterdam-Zuidoost) waren deze week verschillende explosies. Daar komen nu camera’s te hangen.