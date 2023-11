Amsterdammer (62) opgepakt na vondst romp Russische zakenman in IJ

De politie heeft dinsdagochtend een 62-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de toen 65-jarige Russische zakenman Aleksandr Levin (foto). Diens romp (gewikkeld in blauw plastic) werd op 30 januari 2013 in het Amsterdamse IJ nabij de NSDM-werf aangetroffen.

Dna-match

De aanhouding van de verdachte is volgens de politie gedaan op basis van forensisch bewijsmateriaal. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft het dna van de verdachte vergeleken met de sporen die zijn aangetroffen op de romp en attributen waarmee de romp is ingepakt. Dat leidde tot een match.

Nabestaanden

Het coldcaseteam van de Amsterdamse politie heeft inmiddels contact kunnen leggen met de nabestaanden van het slachtoffer in Rusland. Daarom kan de politie nu officieel zijn identiteit bevestigen en een foto van hem vrijgeven. Met het tonen van de foto, hoopt het onderzoeksteam op nieuwe informatie van mensen die mogelijk meer weten over het slachtoffer of hem kort voor zijn overlijden nog gezien of gesproken hebben.

Kunsthandelaar

Aleksandr Levin was een vermogende Russisch zakenman die zich bezighield met de handel in kunst en antiek. De familie van de man gaf hem eerder in Rusland als vermist op. Er is dna afgestaan dat in de internationale databank is opgenomen. Dat heeft in mei 2022 geleid tot de identificatie van het slachtoffer. Vanwege de oorlog in Oekraïne was er geen contact met de Russische autoriteiten. De nabestaanden van de man konden daarom niet eerder worden geïnformeerd over diens overlijden.

Woning

De politie meldt dinsdag in een persbericht dat inmiddels ook is vastgesteld, dat de romp van het slachtoffer in de nabijheid van de woning van de vanmorgen aangehouden verdachte in Amsterdam-Noord uit het water is gehaald. In de omgeving van de woning van de verdachte vindt dinsdagochtend buurtonderzoek plaats.

In deze zaak geldt nog steeds een beloning van 15.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de zaak.