Amsterdammer gearresteerd in moordzaak Beuningen

Er is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Mehmet Kilicsoy, vorige zomer in Beuningen. Afgelopen vrijdag werd er ook al een man aangehouden, die zichzelf had gemeld. Dinsdag is er een tweede verdachte opgepakt in zijn woonplaats Amsterdam. De woning van deze 30-jarige man is ook doorzocht.

Het onderzoek naar de verdachte is volgens de politie nog in volle gang. Meer details wil de politie daarom op dit moment niet gegeven. De twee verdachten van betrokkenheid bij de moord zitten in beperkingen en mogen alleen contact met hun advocaat hebben.

Op 6 juli werd in het Gelderse Beuningen de 49-jarige Mehmet Kilicsoy op klaarlichte dag doodgeschoten. Het rechercheteam komt tot de conclusie dat alles er op wijst dat de daders zich vergist hebben en dat Mehmet Kilicsoy een onschuldig slachtoffer is.

Eerder werden er al drie mensen opgepakt omdat ze de gebruikte auto’s gestolen zouden hebben die bij de aanslag gebruikt zijn. Zij zijn heengezonden na verhoor, maar blijven wel verdachte.