Amsterdammers door Belgische rechtbank veroordeeld voor aanslag in Antwerpen

De rechtbank van Antwerpen heeft twee mannen uit Amsterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen voor de aanslag op een eethuis in die stad vorig jaar.

Aanslag

Ilyaas S. (19) werd veroordeeld tot vier jaar celstraf. Aser S. (27) moet 40 maanden de gevangenis in. Het gaat om een aanslag die op 18 juli 2022 werd uitgevoerd bij het eethuis Pokebowl Place van de familie van de bekende kickbokser Jamal Ben Saddik. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen woensdagmiddag.

Cobra

De twee mannen reisden ’s nachts naar Antwerpen. Daar plaatste S. vuurwerk van het type Cobra aan de gevel van het restaurant. Nadat de bom was ontploft, ontstond er brand in het eethuis. Het was al de derde keer dat er een aanslag op het restaurant werd gepleegd.

Jamal Ben Saddik en zijn broers zijn verwikkeld in meerdere drugsdossiers, aldus de krant. De reeks aanslagen die in de zomer van 2022 werd uitgevoerd tegen de familie Ben Saddik, zou te maken hebben met een conflict in het drugsmilieu. Binnen zes weken waren er twaalf aanslagen op panden die gelinkt waren aan de familie, schrijft verslaggever Joris van der Aa.

Bekentenissen

Meteen na de aanslag kon Ilyaas S. worden gearresteerd. Hij belde met met chauffeur Aser S., die hem weer moest ophalen. In zijn gsm werden chat-gesprekken over de aanslag gevonden. Ilyaas S. beriep zich eerst op zijn zwijgrecht, maar ging tijdens de zitting van de rechtbank over tot bekentenissen. Hij zei dat hij in Amsterdam was benaderd voor een ‘job’ in Antwerpen, waarmee hij 1.000 euro kon verdienen. De man, die verslaafd was aan lachgas en zijn tijd vooral op straat doorbracht, had daar wel oren naar.

Aser S. ontkende dat Ilyaas S. met het vuurwerk in zijn auto had gezeten en verklaarde niet op de hoogte te zijn geweest van de op handen zijnde aanslag. Hij dacht dat ze lachgas gingen gebruiken en hij voelde zich misleid door Ilyaas S.

De rechtbank vond de uitleg van Aser S. ongeloofwaardig. De schuld van beide beklaagden werd bewezen verklaard, aldus de Antwerpse Gazet.