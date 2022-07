Nieuwe aanslag op restaurant familie Jamal Ben Saddik, man (18) opgepakt

Connect on Linked in

Op een restaurant van familieleden van kickbokser Jamal Ben Saddik in Borgerhout is zondagnacht een nieuwe aanslag gepleegd. Er werd een explosief tegen de gevel gegooid. De lokale politie heeft een 18-jarige verdachte in de omgeving opgepakt. Het is de derde aanslag op hetzelfde pand in amper twee weken tijd.

(Beeld: Het Laatste Nieuws)

De aanslag vond omstreeks 02.00 plaats op restaurant Poke Bowl Place aan de Stenenbrug in Borgerhout. Volgens het Antwerpse parket werd er een explosief tegen het pand gegooid. Om welk explosief het gaat, is nog onduidelijk en maakt deel uit van het politieonderzoek.

Vlak na het incident werd in de omgeving een 18-jarige man als verdachte aangehouden. Hij wordt verhoord en voorgeleid.

Drugsmilieu

Het onderzoek vindt plaats door de federale gerechtelijke politie en onder leiding van de onderzoeksrechter. Een eventuele link met het drugmilieu maakt deel uit van het verder onderzoek.

Het betreft de derde aanslag op hetzelfde pand in amper twee weken tijd. Bij de eerste aanslag werd er verschillende keren met een oorlogswapen gevuurd, bij het tweede incident was er sprake van zwaar vuurwerk en brandversnellers.

De Gazet van Antwerpen schreef eerder dat het erop lijkt dat de twee broers van Ben Saddik het doelwit zijn, aangezien zij eerder in drugsdossiers voorkwamen.

Sky ECC



Jamal Ben Saddik (30) is een bekende kickbokser, die het eerder opnam tegen onder meer Rico Verhoeven. Hij werd vorig jaar opgepakt in het kader van de ‘operatie Sky’ van justitie, naar aanleiding van de hack van deze berichtendienst, die werkt met versleutelde chats en veel door criminelen wordt gebruikt.

De advocaat van Saddik gaf toen aan dat zijn cliënt niets te maken heeft met drugshandel. Hij wordt ervan verdacht dat er in zijn telefoonwinkel Sky ECC-cryptofoons zijn verkocht. Sky is ook een van de sponsoren van de vechtsporter.