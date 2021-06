Amsterdammers opgepakt voor aanslagen op Poolse winkels

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de explosies bij vijf Poolse supermarkten zijn afgelopen maand vier verdachten aangehouden, zo maakte het Openbaar Ministerie dinsdag bekend. De aangehouden verdachten zijn mannen in de leeftijd van 20 tot 26 jaar, allen afkomstig uit Amsterdam.

Een van de verdachten werd aangehouden in Frankrijk en is inmiddels overgeleverd.

Meerdere explosies

Alle vier de verdachten worden verdacht van betrokkenheid bij een of meer explosies. De aanslagen vonden plaats bij supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Beverwijk (2x) en Tilburg in de periode december 2020 en januari 2021.

Bij de eerste aanslag, in de nacht van maandag 7 op dinsdag 8 december in Aalsmeer, raakte een 88-jarige dame die uit haar woning gered moest worden, onwel. Ze moest overgebracht worden naar het ziekenhuis.

Biedronka-winkel

Ongeveer één uur na de aanslag in Aalsmeer volgde een enorme explosie bij een Biedronka-winkel in Noord-Brabant, aan Plein 1969 in Heeswijk- Dinther. De klap was in een omtrek van vijf kilometer te horen en richtte veel schade aan aan de winkel en aangrenzende panden. Een aantal woningen rondom de supermarkt moest worden ontruimd.

Twee keer Beverwijk

De Poolse supermarkt in het Beverwijkse winkelcentrum Beverhof was nog in aanbouw toen deze in de vroege ochtend van woensdag 9 december in brand vloog. Drie dagen later vond er bij het al gehavende winkelpand opnieuw een explosie plaats.

50.000 euro

Het OM loofde een beloning van 25.000 euro uit voor de tip die leidt tot de oplossing van de vijf aanslagen. De verzekeraars van de getroffen panden besloten om dat bedrag te verdubbelen tot 50.000 euro.