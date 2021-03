Rotterdam: politie ziet mogelijk verband tussen aanslagen Poolse winkels (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie vermoedt dat de recente beschietingen van een Poolse supermarkt in Rotterdam verband houden met de nog niet opgeloste reeks aanslagen op Poolse supermarkten van vorig jaar, in Aalsmeer, Beverwijk, Heeswijk-Dinther en Tilburg. In Opsporing Verzocht bracht de politie die zaken samen en zei ‘te onderzoeken’ of ze met elkaar van doen hebben. Alle betrokken zaken zijn overigens in eigendom van Iraaks Koerdische families.

50.000 euro

Dinsdag maakte de politie bekend dat er een man is aangehouden voor de beschieting van een winkel op de Franselaan in Rotterdam-Delfshaven, afgelopen maandag. Woensdagavond maakte de politie in Opsporing Verzocht nieuwe beelden openbaar van verdachten en mogelijk betrokken voertuigen.

Voor oplossing van de zaken waarin met zware explosieven ontploffingen werden veroorzaakt is nu totaal 50.000 euro beloning uitgeloofd door verzekeraars en het Openbaar Ministerie.

Beverwijk

Midden in de nacht waarin vorig jaar explosieven afgingen in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther werd een man gefilmd die enige tijd rondhing op het Meerplein in Beverwijk. De politie denkt dat die man daar op verkenning was, maar hij kan ook een toevallige passant zijn geweest. De volgende nacht was iets verderop, in winkelcentrum Beverhof in Beverwijk, een Poolse winkel het doelwit van een aanslag.

Er zijn die nacht van 8 op 9 december 2020 verschillende voertuigen gefilmd waarvan de politie vermoedt dat die door de verdachten zijn gebruikt. Van die verdachten zelf is ook een aantal op beeld vastgelegd (zie video onder).

Den Haag

Op zondag 14 en maandag 5 maart 2021 is ’s avonds een Poolse supermarkt beschoten aan de Franselaan in de Rotterdamse wijk Oud-Mathenesse. Dankzij getuigen heeft de politie een 21-jarige verdachte kunnen aanhouden, maar het onderzoek loopt door.

Overigens waren er in februari vorig jaar drie beschietingen bij een Poolse winkel in Den Haag (zie hier en hier). Daarvan maakte de politie in Opsporing Verzocht dinsdag geen melding.

