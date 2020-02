Amsterdams duo vrijgesproken van moordpoging op taxichauffeur

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag Donovan D. (29) en L’Houssain A. (29) vrijgesproken voor een moordpoging op een taxichauffeur op 31 oktober 2019 op de Houtmankade in Amsterdam. A. is wel veroordeeld tot 18 maanden cel voor vuurwapenbezit.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder vijf en vier jaar cel voor de poging tot doodslag en D.’s drugshandel, maar de rechtbank ziet geen bewijs in de poging doodslag omdat L’Houssaine naar de grond schoot. D. is vrijgesproken. A. krijgt 18 maanden cel voor het bezit van een vuurwapen.

Beruchte familieleden

D. en A. zijn een neef en broer van bekende Amsterdamse criminelen. De taxichauffeur zou zijn beschoten nadat D. en A. met twee vrouwen (waaronder D.’s vriendin) hadden gedronken in Amsterdam-West. De vrouwen lieten zich door de taxichauffeur afzetten, maar stapten vlakbij het Vondelpark uit omdat de taxichauffeur ze zou hebben aangerand. In een achtervolging van D. en A. op een motorscooter over de Overtoom belde de taxichauffeur in paniek 112 waarna de taxi op de Houtmankade twee keer werd beschoten. Volgens A., die achterop zat, wilde hij een band lek schieten, zodat de chauffeur niet kon vluchten.

MDMA en coke

D. werd eerder met zijn al veroordeelde neef ook beschuldigd van het maken van xtc in een lab in Amsterdam-Geuzenveld, waar in juli vorig jaar 19,3 kilo MDMA werd gevonden. In september stond hij met twee familieleden en nog zes anderen tevens terecht wegens het importeren van 14 kilo cocaïne in een container met ananassen. D. werd donderdag ook voor drugshandel vrijgesproken.