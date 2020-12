‘Amsterdamse crimineel verdachte in Antwerpse cokezaak’

Connect on Linked in

De 35-jarige Patrick “Pepe” S., is onlangs in Antwerpen opgepakt met 250 kilo coke, aldus Het Parool. S. is verdachte in het grote strafproces Eris, over een reeks onderwereldmoorden, onder meer op Jaïr Wessels. Zijn voorlopige hechtenis in die zaak is overigens geschorst.

(beeld uit archief)

Audi

Patrick S. zat in 2018 in een dure Audi in de Spaanse jachthaven Puerto Banus toen er zich een mysterieuze ontploffing in de wagen voordeed. Mogelijk was dit het gevolg van een defect aan de accu. De vier inzittenden raakten niet gewond. In het verleden werd S. voor een plofkraak veroordeeld. De in 2017 vermoorde Jaïr Wessels stond volgens bronnen voorheen op goede voet met S.. Het Openbaar Ministerie denkt niettemin dat S. betrokken was bij de moord op de Amsterdamse crimineel. Hij zou hem naar de parkeerplaats in Breukelen hebben gelokt waar hij werd geliquideerd.

Volgens zijn advocaat Yassine Bouchkhi zou uit onderzoek naar de telefoon van S. zijn gebleken dat het bewijs tegen hem mager is. De rechtbank stelde hem vervolgens in 2018 in de zaak Eris voorlopig op vrije voeten.

Mercedes-busje

Op 11 december werd S. samen met twee andere Nederlanders door de Belgische politie aangehouden nadat er in een busje in Antwerpen 250 kilo cocaïne was aangetroffen. Patrick S. werd gearresteerd omdat de politie denkt dat hij in een Mercedes-busje reed dat de bestelwagen met de drugs volgde.