‘Amsterdamse rapper JoeyAK overgoot ontvoerde vrouw met kokend water’

Connect on Linked in

Rapper JoeyAK (Joël H., 23) heeft volgens het Openbaar Ministerie een door hem en zijn vrienden ontvoerde 31-jarige Amsterdamse vrouw kokend water in haar nek gegoten en haar zwaar mishandeld door met een vuurwapen op haar hoofd en knie te slaan tot ze hevig bloedde. Dat blijkt uit de tenlastelegging tijdens de eerste pro-formazitting in de rechtszaak die vrijdagochtend diende tegen JoeyAK en vier handlangers.



Op 31 december 2019 werd vanuit Amsterdam-Noord een 31-jarige vrouw met haar twee kinderen van drie en zeven jaar oud ontvoerd. Nadat het de vrouw gelukt was via een bekende de politie te alarmeren, startte de politie direct een uitgebreid opsporingsonderzoek. Dat leidde naar de verblijfplaats van de vrouw in een woning in Almere.

Op Nieuwjaarsdag viel een arrestatieteam het pand binnen en slaagde erin de vrouw en haar kinderen te bevrijden uit de woning waar ze werden vastgehouden. Nadat eerder tien verdachten werden opgepakt, bleven zes verdachten vastzitten: vijf mannen en één vrouw van 19 tot 28 jaar uit Amsterdam, Lelystad en Purmerend. De vrouw is inmiddels op vrije voeten.

‘100.000 euro gestolen’

Volgens Het Parool zegt het 31-jarige slachtoffer op Oudjaarsdag te zijn ontvoerd en gemarteld omdat ze een tas met 100.000 euro zou hebben gestolen waar een gezamenlijke vriendin (Mandy P.) van JoeyAK in Almere op moest letten.

Op 30 december kwamen drie handlangers van de rapper uit Amsterdam-Zuidoost naar de woning van de 31-jarige vrouw in Amsterdam-Noord. De drie Amsterdammers Nathaniël “B12” O. (19), Sudneyson “Sontje” B. (19) en Nathaniël “Natha” D. (21) doorzochten haar woning, maar vonden het geld niet. De vrouw waarschuwde de buurvrouw die de politie belde. Toen die kwam, sloeg het drietal op de vlucht maar namen ze haar huis- en autosleutels mee.

Gemarteld

JoeyAK die optrad in Suriname boekte een eerder ticket naar huis. Met zijn drie vrienden zou hij de vrouw en haar kinderen ’s avonds op Oudjaarsdag uit haar woning hebben ontvoerd, naar het huis van Mandy P. in Almere. Daar zou JoeyAK het slachtoffer hebben gedwongen op een kruk in de woonkamer te gaan zitten, waarna hij haar negen keer met zijn vuurwapen op haar hoofd en knie zou hebben geslagen en haar kokend water in de nek goot. De rapper uit Holendrecht zou ook hebben gedreigd haar kinderen te vermoorden. De jonge kinderen van de vrouw zouden het martelen niet hebben gezien doordat ze op de bovenverdieping waren ondergebracht. (tekst loopt verder na de advertenties).

Filmpje schietincident

Nadat het slachtoffer ‘toegaf’ het geld te hebben gestolen en aan haar vriend te hebben gegeven zou ze zijn meegenomen naar een parkeerplaats in Amsterdam-Zuidoost, waar die vriend het geld zou komen brengen. JoeyAK zat bewapend achter de vrouw in de auto en schoot door het raam terwijl hij een filmpje maakte en “happy new year” riep. Het filmpje werd gevonden op JoeyAK’s telefoon.

Vervolgens werd de vrouw weer gekidnapt in het huis in Almere waar de vrienden haar om de beurt bewapend bewaakten. Op Nieuwjaarsdag zou JoeyAK’s oudere broer Frank H. (27) alias rapper Drechter naar de ontvoeringsplek zijn gekomen en eieren hebben gebakken voor de kinderen. De vrouw kreeg niets. Drechter werd een dag later opgepakt met een pistool waarop bloed van het slachtoffer zat.

Vuurwapens en twee ton cash

Tijdens de inval van een arrestatieteam op Nieuwjaarsavond werden de vrouw en haar kinderen bevrijd. In de woning werd ‘bewaker’ Nathaniël O. met een vuurwapen opgepakt. De politie arresteerde JoeyAK in Amsterdam-IJburg vlakbij het huis van zijn vriendin. Hij had volgens Het Parool een pak Amerikaanse dollars bij zich. In de woning vond de politie 20.000 euro, nog eens duizenden dollars, een goudstaafje, een grote hoeveelheid dure merkkleding en schoenen en een geldtelmachine. In totaal vond de recherche bij de arrestaties en huiszoekingen drie vuurwapens en ongeveer 200.000 euro cash geld, onder meer in drie woningen van vriendinnen.

Viertal blijft vastzitten

Op JoeyAK’s telefoon is naast het schietincident op Nieuwjaarsdag ook een filmpje aangetroffen van zijn ‘ondervraging’ van de vrouw. Hij ontkent betrokken te zijn bij haar ontvoering en marteling en erkent alleen dat hij in de Almeerse woning is geweest. Ook de andere verdachten ontkennen hun betrokkenheid of zwijgen. Vier verdachten blijven vastzitten, alleen rapper Drechter komt vrij omdat zijn rol kleiner lijkt dan de andere verdachten en hij voor zijn kinderen moet zorgen.