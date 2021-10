Amsterdamse schietpartij kwam voort uit vechtpartij

Connect on Linked in

De schietpartij in de vroege ochtend van afgelopen zaterdag in de De Pijp in Amsterdam kwam voort uit een confrontatie tussen twee groepen. Volgens de politie blijkt dat uit camerabeelden. De schutter wordt nog gezocht. Een man die gewond raakte is aangehouden maar later heengezonden.

Het incident gebeurde op de hoek van de Albert Cuypstraat en de Ruysdaelkade, rond 06.10. Op camerabeelden is te zien dat er een groepje mannen op de kade stond op de hoek van de Albert Cuypstraat en de Ruysdaelkade. Op dat moment kwam een ander groepje mannen vanaf de brug naar de Hobbemakade op hen af. Er ontstond een vechtpartij. In dat tumult is een 20-jarige Amsterdammer in zijn been geschoten.

Hij werd door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij inmiddels uit ontslagen. Het slachtoffer is op zaterdagavond aangehouden voor betrokkenheid bij het incident. Na verhoor is hij heengezonden. Hij blijft wel verdachte.

Specialisten van Forensische Opsporing hebben ter plekke sporenonderzoek gedaan en ook is er een buurtonderzoek ingesteld.