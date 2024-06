“Amsterdamse” Turk gearresteerd in mega-onderzoek in Turkije

Connect on Linked in

In Turkije heeft de minister van Binnenlandse Zaken Ali Yerlikaya bekend gemaakt dat er vrijdag in een actie tegen georganiseerde drugshandel 62 mensen zijn gearresteerd. Een van de hoofdverdachten Orhan Ünğan (foto) en ook de in Nederland bij justitie goed bekende Aydın Razaki. Razaki draaide lange tijd mee in de Amsterdamse onderwereld, maar verkaste naar Istanboel.

Internationale schaal

Minister Yerlikaya sprak tegenover Turkse media van ‘vier criminele organisaties die zich op internationale schaal bezighouden met drugshandel en onlangs hebben geprobeerd de opbrengsten van deze handel wit te wassen.’

Andere hoofdverdachten zijn Orhan Ünğan (foto rechts) en İbrahim Kurtar en verder ook een oudgediende in de topklasse van de Turkse onderwereld Selim “Vos” Isik.

Er is beslag gelegd op 200 onroerend goed-objecten, 85 auto’s en 30 bedrijven, en ook op banktegoeden van verdachten.

2000 kilo heroïne

Orhan “De Geest” Ünğan is een grote heroïnehandelaar en verzamelaar van luxe horloges (Turkse media schrijven dat zijn horloge-collectie in beslag is genomen. Een neef van Ünğan is voortvluchtig.

Van Orhan Ünğan is in Turkije bekend dat hij in een dodelijke vete is verwikkeld met de Iraans-Koerdische heroïnehandelaar Naji Zindashti. Oorzaak van die onderwereldoorlog is een in 2014 in Griekenland in beslag genomen voorraad van 2000 kilo heroïne.

Ali Akgün

In een ruzie over die Iraanse heroïne zijn al vele doden gevallen, waarschijnlijk ook de Turkse Nederlander en voetballer Ali Akgün. Die laatste zou een van de investeerders zijn geweest in die affaire.

Bij een aanslag op Zindashti kwamen bij in 2014 vergissing diens dochter en een chauffeur om het leven. Ali Akgün werd later dat jaar doodgeschoten. Daarna werd in Istanboel-Kadıköy in 2019 de broer van Orhan Ünğan doodgeschoten.

Holleeder

Aydın Razaki overleefde in 2007 een aanslag in de buurt van het Amsterdamse Olympisch Stadion. Bij een inval in zijn huis vond de recherche toen tientallen mobiele telefoons. Uit onderzoek bleek toen dat Razaki contacten onderhield met onder meer Willem Holleeder en Dino Soerel.

Passage-proces

Aydın Razaki was in Nederland een nauw contact van Ali Akgün en speelde een rol in de marge van het liquidatieproces Passage. Een eveneens in 2014 doodgeschoten kroongetuige, Okan Fidan, legde in 2009 een kluisverklaring af, die na zijn door in het Passage-dossier terechtkwam.

Okan Fidan was bodyguard van Razaki geweest. Razaki verdacht hem van betrokkenheid bij de aanslag bij het Olympisch Station.

Kroongetuige Fidan heeft verteld dat de voorzitter van toenmalige Amsterdamse voetbalclub Türkiyemspor, Nedim Imaç, tevens verdachte van heroïnehandel, mede in opdracht van Ali Akgün was vermoord (in 2007).

Akgün zou met anderen betrokken zijn geweest bij de uitvoering. Razaki was volgens de kroongetuige een van die anderen.

