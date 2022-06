‘Andere drugsaanpak is mindfuck voor politieagent’

Connect on Linked in

Voor politiemensen is het lastig om op een andere manier na te denken over de aanpak van drugs. Dat zei de voormalige commandant ondermijning van de politie in Rotterdam maandagavond tijdens een bijeenkomst van LEAP, een organisatie van politiemensen die voor de legalisering van drugs pleiten. ‘Politieagenten beschouwen zich als superhelden in de strijd tegen de drugs.’

Door Joost van der Wegen

Tegen drugsverbod

LEAP is een in Engeland ontstane organisatie van politiemensen, die zich hebben gekeerd tegen het drugsverbod. Maandagavond hield de Nederlandse afdeling een bijeenkomst in Amsterdam. Daar werd ook in de aanwezigheid van actieve politiemensen over dat onderwerp gediscussieerd.

Kinderen

Een Engels bestuurslid van LEAP, Neil Woods, vertelde hoe hij als undercover-agent zag hoe grote drugsacties in zijn land geen enkel effect hadden op de drugsmarkt. ‘Sterker nog, hoe meer arrestaties wij verrichten, hoe gewelddadiger de georganiseerde misdaad terugslaat.’

Hij waarschuwde Nederland ook: ‘Het resultaat van onze aanpak is dat er in de UK meer dan 50.000 kinderen in de drugshandel actief zijn. Laat het in jullie land niet zover komen.’

Het breekpunt voor de aanwezige Spaanse politieman Marco Bernal was toen hij het kind van een grote drugsbaas zag huilen tijdens een inval. ‘Aan de drugsoorlog komt geen einde. Ik wil niet nog meer slachtoffers maken.’

Mindfuck

Ook de voormalige commandant Ondermijning van de politie in Rotterdam, Alex van der Plas, pleitte voor verandering: ‘Ik geloofde 25 jaar lang in onze drugsaanpak. Maar nadat ik zag hoe de aanpak voortdurend wisselde en er miljoenen euro’s extra bij kwamen, zonder dat er iets veranderde, denk ik nu dat er een ander verhaal moet komen.’

‘Als ik aan politiemensen vertel dat het drugsverbod juist de oorzaak is van het probleem, dan kijken ze je aan alsof je Russisch praat.’

Van der Plas vindt het wel lastig dat verhaal uit te dragen: ‘Als ik aan politiemensen vertel dat het drugsverbod juist de oorzaak is van het probleem, dan kijken ze je aan alsof je Russisch praat.’ Het vechten tegen de drugs is volgens hem onderdeel van hun identiteit: ‘Ze voelen zich echt superhelden in de strijd tegen de drugs. Het is een mindfuck voor ze: hoe kan legaliseren dan leiden tot verbetering? Terwijl onze aanpak nu zo weinig effectief is op zoveel gebieden.’

Beschermd

De voormalige politievakbondsvoorzitter Hans van Duijn (NPB) zit in het bestuur van LEAP. Hij vindt dat politiemensen die zich met een afwijkende mening over het drugsbeleid willen uitspreken, beschermd moeten worden door hun bond. ‘Dat ze dit nauwelijks meer durven doen, is problematisch. We moeten als politie een steen in de vijver gooien in de drugsdiscussie. Want de huidige aanpak wordt veel te veel door de politiek bepaald, en kost levens van burgers, advocaten en journalisten.’