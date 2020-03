Anouar Taghi: ‘AT liet iPhone met geweld ontgrendelen’

Connect on Linked in

Anouar Taghi, één van de drie verdachten die terechtstaan, voor de moord op advocaat Derk Wiersum, zei woensdagmiddag in een lang betoog dat bij zijn arrestatie veel geweld is gebruikt en dat hij bij zijn inverzekeringstelling urenlang naakt werd opgesloten.

Door Wim van de Pol

Anouar Taghi is volgens het Openbaar Ministerie een zwijgende verdachte omdat hij vrijwel niets heeft willen zeggen tegen de recherche. Maar op de zitting in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp bleek dat hij zeker een mondige verdachte is. Hij had van tevoren een flink pleidooi uitgeschreven en strooide met jurisprudentie.

Iphone

Taghi werd op 20 november vorig jaar klemgereden door een arrestatieteam toen hij in een auto zat op de Ring van Utrecht. Hem werd een skibril opgezet en hij zegt niet te hebben geweten of hij door criminelen werd ontvoerd of door politie. Volgens Taghi werd hem te verstaan gegeven dat hij zijn iPhone moest ontgrendelen. Als hij dat niet zou doen dan zou er geweld worden gebruikt. Hij zegt met zijn hoofd ruw tegen een autostoel te zijn aanduwde waarbij hij zijn nek kneusde. Daarna is met geweld zijn duim op zijn iPhone gedrukt, zegt Taghi. Van de blauwe plekken op zijn lichaam zijn later foto’s gemaakt in het huis van bewaring.

Volgens Taghi was dit foltering, volgens het Europese Hof voor de Rechten van Mens, en hij wees de rechtbank op de nodige jurisprudentie. Taghi: ‘Ongeacht de beladenheid van de zaak is de handelwijze van het AT ontoelaatbaar.’

Overigens kunnen verdachten in sommige omstandigheden gedwongen worden tot bepaalde handelingen, bijvoorbeeld om dna af te staan.

Naakt

Taghi is na zijn aanhouding naar het Amsterdamse hoofdbureau op de Elandsgracht gebracht. Daar moest hij al zijn kleren uittrekken, zegt hij, en hij mocht eerst geen advocaat bellen. Hij zegt urenlang naakt in een cel te zijn opgesloten terwijl de airco werd aangezet, en het buiten min vijf graden was.

Toen hij uiteindelijk met een advocaat kon spreken werd dat gesprek volgens Taghi opgenomen, iets dat in Nederland niet mag. Tijdens dat gesprek kreeg hij een papieren overal aan, maar bleven zijn voeten ijskoud.

Hem zou te verstaan zijn gegeven dat hij na een verhoor met een politieman zijn kleren zou terugkrijgen. Volgens Taghi zei een agent tegen hem ‘nog nooit’ te hebben meegemaakt dat een arrestant zo behandeld was, maar dat de opdracht van de officier van justitie kwam. Taghi zegt een klacht te gaan indienen tegen de gang van zaken.

‘Ik heb geen vertrouwen in politie en justitie. Daarom heb ik geen verklaring afgelegd’, zei Taghi. Hij zei ‘nog wel’ vertrouwen te hebben in de rechtbank.

Verder zei Taghi in de penitentiaire inrichting in Grave herhaaldelijk te zijn benaderd door medegedetineerden die hem zeer gedetailleerde vragen over zijn zaak stelden. Hij denkt dat dit undercover-agenten waren. Ook zou hem in het huis van bewaring vijf maal een mobiele telefoon zijn aangeboden, één keer door een bewaarder. Hij zegt die te hebben geweigerd.

