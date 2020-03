Maakt de Renault Megane het bewijs rond in moordzaak tegen Anouar Taghi?

Connect on Linked in

Anouar Taghi, de verdachte van de moord op advocaat Derk Wiersum, was verdachte in een Utrechts onderzoek naar voorbereidingen voor geweldsdelicten. Die organisatie liet auto’s stelen en had peilbakens en andere spullen in voorraad. Zijn advocaten vinden dat er geen bewijs is dat hij wist dat een auto die hij heelde voor de moord op Wiersum zou worden gebruikt.

Door Wim van de Pol

De in november vorig jaar aangehouden Anouar Taghi is een broer van Ridouan Taghi, die wordt verdacht van opdracht geven voor een hele serie moorden in het Marengo-proces. Woensdag was er een inleidende zitting in zijn zaak, waarin nog twee andere verdachten zijn aangehouden. Het Openbaar Ministerie denkt dat deze Giërmo B. en ene B.. De uitvoerders van de moord zijn geweest, voor het huis van Wiersum op de vroege ochtend van 18 september 2019. Er loopt nog volop onderzoek naar andere betrokkenen en opdrachtgevers.

Schijn

Van de moord zelf is camerabeeld beschikbaar en er zijn getuigen. Een donkere man stapte uit een Opel Combo en liep op Wiersum af die net in zijn Mitsubishi was gestapt. De man lijkt te schieten, maakt een sprongetje, loopt weg en Wiersum loopt achter hem aan. Daarna wordt hij doodgeschoten.

Anouar Taghi heeft als broer van Ridouan Taghi natuurlijk sowieso de schijn tegen. Maar de rechtbank moet alleen kijken of er bewijs is dat hij medepleger was van de moord.

Voorverkenningen

Anouar Taghi komt in beeld omdat in het Utrechtse onderzoek een gestolen Renault Megane in beeld komt die door de politie is geïdentificeerd als een auto die voorafgaand aan de moord herhaaldelijk is gezien bij het huis van Wiersum. De officieren van justitie gaan ervan uit dat er in augustus voorverkenningen zijn gedaan.

Er is in het Utrechtse onderzoek ook een (ovc)gesprek opgenomen bij Taghi thuis, op 4 november. Hij is in gesprek met een verder onbekend gebleven man van Surinaamse komaf. Taghi zegt daarin dat hij gezocht wordt voor de moord op Wiersum, en dat hij zal gaan onderduiken. Enige dagen later is hij aangehouden. (tekst loopt door onder reclame)

Peilbakens

Justitie zegt dat Anouar Taghi enige dagen na de moord opdracht gaf om de Renault Megane in brand te steken, de auto werd uitgebrand gevonden in Voorburg. Ook is zijn telefoon in de weken voorafgaand aan de moord op dezelfde lokatie gezien als de Renault Megane. Die auto werd door de politie ook gezien in een Utrechtse loods waar ook peilbakens en andere apparatuur bleken te liggen.

Een VW Transporter die is gebruikt voor de verkenningen, en ook op de dag van de moord in de straat van Wiersum is gezien, koppelt de politie aan contacten van Taghi en zijn Utrechtse groep. Taghi speelde sturende rol bij de moord zo vindt het Openbaar Ministerie. Hij beschikte over programmeer-apparatuur, gps-trackers, jammers, en twintig mobiele telefoons en een drie sim-kaarten.

Foto’s

Taghi mag dan verdachte activiteiten met gestolen auto’s in Utrecht hebben vertoond, de grote vraag is nog wel welk bewijs hem dan koppelt aan de uitvoerders van de moord. Volgens zijn advocaten Daniëlle Troost en André Seebregts zit dit bewijs niet in het dossier. Taghi wordt verdacht van het helen van de Renault Megane. Over het bewijs voor moord zei advocaat Troost:

Als Taghi alleen wordt verdacht van leveren van voertuigen, dan luidt de vraag waar de Renault Megane voor zou worden gebruikt.

Er zijn op de iPhone8 van Taghi foto’s van de gebruikte auto’s uit Opsporing Verzocht gevonden. Maar ook als hij niet wist waar de auto’s voor waren gebruikt dan is het niet gek dat hij die foto’s op zou zoeken, aldus Troost.

Over het ovc-gesprek in de woning van Taghi zei Troost dat in het gesprek duidelijk naar voren komt dat de Surinaamse man om geld vraagt en dat Taghi dat niet wil geven en boos op hem wordt. Volgens Troost zei Taghi dat hij werd gezocht en weg zou gaan uit Nederland om van die man af te komen.

Sprongetje

Advocaat Seebregts riep de vraag op of er wel een vooropgezet plan was geweest om Wiersum te liquideren. Een getuige die op 15 meter afstand stond spreekt van een woordenwisseling bij de auto. De donkere man verwijderde zich op zeker moment van de auto en Wiersum liep achter hem aan. De getuige hoorde hem woorden zeggen als ‘donderop’ en ‘godverdomme’. ‘Misschien was de bedoeling om Wiersum te bedreigen’, zei Seebregts, ‘dit scenario is aannemelijker dan een vooropgezet plan voor moord.’ Ook zegt hij het opmerkelijk te vinden dat de VW Transporter niet in brand werd gestoken na de moord en de Renault Megane pas na enige dagen.

De advocaten vroegen opheffing van de voorlopige hechtenis omdat er volgens hen geen bewijs voor de moord is tegen Taghi.

Het Openbaar Ministerie ziet dat bewijs wel. Wat betreft de scene voorafgaand aan de schietpartij zei de officier van justitie dat duidelijk is dat het wapen van de schutter bij de auto weigerde, dat de man een sprongetje maakt en wegloopt, om daarna toch nog te schieten.