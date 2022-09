‘Anti-drugseenheid Grapperhaus was gedoemd te mislukken’

Connect on Linked in

De anti-drugseenheid die voormalige minister van Justitie Grapperhaus wilde oprichten, was al vanaf het begin gedoemd te mislukken. Dat meldt VPRO’s Argos in een tv-uitzending woensdagavond.

Argos kreeg inzicht in de besluitvorming rond het zogenaamde Multidisciplinair Interventie Team (MIT), na een verzoek om informatie op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het politieteam werd opgericht naar aanleiding van de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019, destijds advocaat van Nabil B., in de zaak tegen de verdachte drugsbaas Ridouan Taghi.

Drie jaar later en 160 miljoen euro verder is het MIT alweer opgeheven, zonder dat het ooit operationeel is geworden.

Hoewel er al meteen kritiek is van uit de partijen die mee moeten gaan doen, houdt minister Grapperhaus van Justitie (CDA) vast aan zijn idee van een nieuw team, waarin zes diensten moeten gaan samenwerken. Maar dat blijkt vooral om beeldvorming te gaan, en minder om de inhoud, stelt hoogleraar Veiligheid Bob Hoogenboom bij Argos: ‘Die urgentie blijkt uit de hele WOB: We moeten daadkracht tonen, we moeten in actie komen, we moeten een beeld creëren.’

Voormalig CDA-Kamerlid Chris van Dam denkt dat het idee dat er meer moest worden gedaan, en anders, wel goed was. ‘Maar de vorm van zo’n team was dom, omdat er daardoor een stammenstrijd ontstond.’