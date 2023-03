‘Anton R. kreeg woonwagen via “schijnhuwelijk”’

Print This Post

De gemeente Oss is bezig om de veroordeelde kamper Anton R. uit zijn woonwagen te krijgen. Hij zou door illegaal wonen. Anton R. reageerde tijdens behandeling van de zaak fel.

Schijnhuwelijk

De 29-jarige Anton R. trouwde in 2019 met een bijna veertig jaar oudere vrouw. Dit huwelijk was volgens de gemeente Oss alleen bedoeld om de standplaats te krijgen. De vrouw is inmiddels overleden. Een officier van Justitie noemde de relatie eerder tijdens de behandeling van zijn strafzaak een ‘schijnhuwelijk’. Dit meldt het Brabants Dagblad. Zijn advocaat noemde dit tijdens een behandeling voor de rechtbank eerder ‘tendentieus’.

Zaak

De laatste drie jaar zat Anton R. in de gevangenis. Hij werd tot acht jaar cel veroordeeld voor drugs- en wapenhandel. Zijn huidige vriendin en kind zijn in de woonwagen getrokken. R. spande een zaak aan tegen de opzegging van de huurovereenkomst door de gemeente.

Woensdag getuigden drie politieagenten, die eerder een brief postten bij het adres van de woonwagen. Dit zou formeel betekenen dat de politie er vanuit gaat dat R. op het adres woont. Omdat sommige agenten aan geheugenverlies leken te lijden, werden zij via een videoverbinding uitgescholden door R., vanuit de gevangenis in Zutphen. Aldus de krant.

Bezwaar

R. kan nu bezwaar maken tegen de beslissing. De gemeente Oss heeft al een woonwagen van een jongere broer van Martien R. verwijderd. Ook bij zijn oudere broer Toon wil ze de huurovereenkomst opzeggen.